Bridgerton 2, il primo teaser: Lady Whistledown è tornata con gli intrighi dell’alta società Bridgerton 2 sta per arrivare e, intanto, Netflix ha diffuso il primo teaser della serie più vista nella storia della piattaforma: Lady Whistledown è tornata, più attiva che mai.

A cura di Ilaria Costabile

I fan della serie più vista della storia di Netflix saranno felici di sapere che Bridgerton sta per tornare con la sua seconda stagione, a partire dal 25 marzo, ed è già stato diffuso un primo teaser dalla piattaforma streaming. Come è ben noto, la serie seguirà l'andamento dei libri della saga e quindi protagonista della storia sarà Anthony Bridgerton che, come è accaduto per la sorella Daphne e per il Duca di Hastings, non sarà risparmiato dalla penna di Lady Whistledown, più attiva che mai.

Il ritorno di Lady Whistledown

Gli intrighi dell'alta società, sconvolta dai continui subbugli nati dal gazzettino della dama più informata di Inghilterra, sono tornati da protagonisti assoluti anche nella seconda stagione della serie firmata da Shonda Rhimes e scritta da Chris Van Dusen. Come si vede nel teaser diffuso dalla piattaforma, Penelope Featherington non ha alcuna intenzione di riporre la penna nel cassetto e, anzi, sembra essere ancora più determinata a diffondere voci che insidino il tranquillo ordine sociale della nobiltà inglese. Tra amori, famiglie in rovina, tradimenti e segreti da svelare, Lady Whistledown tiene ancora ben nascosta la sua identità che le permette di agire nell'ombra, senza essere disturbata.

L'amore di Lord Bridgerton

Al centro del racconto di questa seconda stagione, come gli appassionati ben sapranno, non vedremo più Phoebe Devenor e Regé Jean Page amarsi in ogni dove, ma travolto dal sentimento amoroso è il primogenito di casa Bridgerton che, inizialmente, non aveva alcuna intenzione di accasarsi come chiedeva insistentemente la madre. Poi, però, l'amore piomba senza preavviso e quindi, anche il più scapestrato dei giovani inglesi cede dinanzi agli occhi seducenti di Kate Sharma, che farà di tutto per evitare che il rampollo si invaghisca di sua sorella Edwina, finendo "in trappola" lei stessa.