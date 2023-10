Blanca 2, anticipazioni quarta puntata 26 ottobre: Sebastiano nei guai, Liguori ha un problema Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca 2, in onda giovedì 26 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno intitolato Fumo negli occhi, importanti sviluppi per Sebastiano e Michele Liguori.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca 2, in onda giovedì 26 ottobre, alle ore 21:30 su Rai1. Nel nuovo episodio, intitolato Fumo negli occhi, si riapre il caso dell'attentatore. Anche Blanca indaga su questa persona che mette in pericolo le vite di molti. Stavolta, però, le Forze dell'Ordine decideranno di istituire un'unità di crisi. A guidarla sarà il capo della DIGOS Paolo Sivori. Tutti sono pronti a concentrarsi su questo caso per fermare finalmente l'attentatore.

Nella quarta puntata di Blanca in onda il 26 ottobre, la protagonista non sarà assorbita solo dalle indagini sull'attentatore. Si occuperà anche di un altro caso altrettanto sanguinoso. In particolare, tenterà di portare a galla la verità su un omicidio che ha un'unica testimone, una ragazza non vedente. Quando nella vita di Blanca sembra affacciarsi un po' di serenità, la situazione rischia di precipitare di nuovo. Sebastiano, infatti, si mette nei guai. E Michele Liguori? L'uomo si troverà davanti a un ostacolo davvero arduo da superare. Riguarda una questione personale. Questa vicenda, tuttavia, potrebbe portarlo a riavvicinarsi a Blanca. Per conoscere tutti i dettagli della quarta puntata di Blanca 2, non resta che attendere il 26 ottobre.