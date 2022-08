Assassination Classroom disponibile finalmente in italiano, è l’anime più visto su Netflix L’anime tratto da uno dei manga più interessanti e coinvolgenti degli ultimi 10 anni è finalmente disponibile in italiano su Netflix. E si vede.

Il "koro-sensei" è tornato. In realtà, non se n'era mai andato dalla piattaforma ma da quando è finalmente disponibile il doppiaggio in italiano, ovvero da una settimana, Assassination Classroom è balzata in testa alla classifica degli anime più visti su Netflix. Il motivo è molto semplice: è una serie sullo stare al mondo, anticonformista e al tempo stesso in grado di dare un enorme messaggio universale. Quello di coltivare la propria specificità al fine di migliorarsi nella collettività.

La trama è presto detta: un alieno distrugge la Luna per metà e decide di fare lo stesso con la Terra, lanciando prima un guanto di sfida alla sua popolazione. Propone quindi uno scambio al governo: esprime la volontà di insegnare per un anno in una classe di studenti di scuola media, considerata la peggiore per capacità di apprendimento di un istituto. Durante l'arco di quest'anno, darà la possibilità a tutti i suoi studenti di provare ad ammazzarlo, senza mai reagire o vendicarsi. Sarà complesso perché "koro-sensei" (maestro invincibile) è in grado di muoversi a una velocità di mach-20. La trama bizzarra e semplice al tempo stesso, si fa avvincente episodio dopo episodio. La grande storia di "koro-sensei" si intreccia con quelle dei suoi studenti e tra loro finisce per formarsi un legame che sembra inscindibile.

La consigliavamo già prima, ma ora che "Assassination Classroom" ha il doppiaggio in italiano, proprio non potete perderla. Due stagioni, la prima composta da 22 episodi, la seconda da 25. Tanto sono bastati per trasporre l'opera originale di Yūsei Matsui che proprio quest'anno compie i suoi primi dieci anni. Portati benissimo. Forse il successo e la popolarità di questa serie tra i più appassionati sta anche in questo, nel fatto di essere riusciti a condensare tutto in un arco limitato, senza allungare troppo le storie, che sono comunque tante considerati gli approfondimenti fatti su quasi tutti i componenti della classe – la 3-E – protagonista della storia.