Andrea Bocelli e la sua famiglia personaggi dei Simpson, nuovo corto su Disney + Uscirà il prossimo 15 dicembre “The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad'”, cortometraggio su Disney + in cui la famiglia Simpson incontra quella di Andrea Bocelli.

A cura di Andrea Parrella

Sono tanti i personaggi celebri che nel corso degli anni hanno assunto sembianze gialle per entrare nella Springfield dei Simpson. La serie animata ha anticipato temi, predetto il futuro (la presidenza di Trump) e accolto alcuni dei nomi più celebri e noti a livello internazionale e questa volta tocca ad Andrea Boccelli con la sua famiglia.

"The Simpsons meet the Bocellis in “Feliz Navidad”, questo il titolo del cortometraggio speciale che fa parte di una serie di corti animati già presenti su Disney+, la piattaforma streaming di Disney. Tra questi anche Maggie Simpson in “Il risveglio della forza dopo il riposino”, The Good, The Bart and The Loki, I Simpson x Balenciaga a I Simpson in Plusaversary.

La presenza dei Bocelli è legata anche all'operazione di promozione di Feliz Navidad, classico della tradizione natalizia che diventerà il nuovo singolo, in uscita proprio il 15 dicembre prossimo, tratto da Family Chrismas, album che Andrea Bocelli e la sua famiglia stanno promuovendo ormai da un paio di mesi e che consiste in una raccolta di brani natalizi interpretati da Bocelli con i suoi familiari, Matteo e Virginia.

Il cortometraggio esce il 15 dicembre

Il cortometraggio, di cui al momento non si conosce ancora la lunghezza, debutterà su Disney+ in tutto il mondo il prossimo 15 dicembre, proprio pochi giorni prima del Natale. In The Simpsons meet the Bocellis in “Feliz Navidad” vedremo Homer fare a Marge quella che si può definire la sorpresa delle sorprese per Natale, ovvero un’esibizione sulle note di Feliz Navidad, appunto, insieme ad Andrea Bocelli e la sua famiglia.

I Bocelli hanno cantato per Carlo e Camilla

Per Bocelli e famiglia si tratta solo della conferma di una fama internazionale notevole, dato che il tenore è senza ombra di dubbio uno degli italiani più famosi all'estero. A novembre Bocelli aveva preso parte a un altro evento internazionale con Matteo e Virginia, cantando all'annuale Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall, esibendosi per il Re Carlo e la Regina Camilla.