Zeudi Di Palma su Perla Vatiero: “È di Salerno? Per questo parla così male. Il suo è un dialetto cafone”

Scivolone per Zeudi Di Palma al Grande Fratello. La concorrente è finita nel mirino dei "Perletti", i fan di Perla Vatiero, vincitrice dell'ultima edizione del reality in onda l'anno scorso, e non solo, dopo un'accusa rivolta al suo modo di parlare. Chiacchierando con Alfonso D'Apice riguardo le vecchie edizioni del programma condotto da Alfonso Signorini, il napoletano ha dichiarato che nessun suo compaesano ha mai vinto il GF prima d'ora. Tirata in ballo Perla Vatiero, originaria di Angri, in provincia di Salerno, Zeudi ha commentato: "Ah, è di Salerno? Perciò parlava così male".

Le parole di Zeudi Di Palma contro Perla Vatiero

"Un napoletano non ha mai vinto il GF. Un maschio napoletano non ha mai vinto e nemmeno una donna in realtà. Ha vinto una donna campana, di Salerno, pensa te. Chi è? Perla Vatiero, l’anno scorso. Ma un napoletano che ha vinto non c'è mai stato" ha dichiarato Alfonso D'Apice durante una chiacchierata con Zeudi Di Palma. Quest'ultima, sorpresa dalle sue parole, ha così continuato: "Di Salerno? Per questo parlava così male. Non era napoletano, lei parlava un dialetto cafone". Alfonso D'Apice l'ha subito ripresa cercando di correggerla: "Era di Salerno, un altro dialetto, non napoletano". "Quello era un altro dialetto, ecco perché non capivo", ha concluso Zeudi.

Lo scivolone su Mattia: "Tutti i miei amici come lui, hanno la lingua lunga"

Un'altra esternazione di Zeudi Di Palma è finita al centro della polemica, sollevata dagli utenti appassionati del reality su X. La concorrente chiacchierando con Amanda ha commentato: "Ma Mattia non ha segreti. Tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga". Dopo la replica di Amanda – "Non si può generalizzare" -, ha aggiunto: "I maschi non etero hanno la lingua lunga". "Amore, cosa volevi dire? Zeudi, ti scappa la pipì. Vai in bagno" ha scherzato Mattia, presente al siparietto che non sembrerebbe averlo urtato.