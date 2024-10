video suggerito

Yulia preoccupata che il GF la renda troppo famosa, Javier la ridimensiona: “Ma chi sei? Cosa hai fatto?” Nella Casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi manifesta una certa preoccupazione circa il suo futuro fuori dal reality. Teme di diventare troppo famosa per potersi comportare liberamente. A ridimensionarla è Javier Martinez che ha già fatto diverse trasmissioni tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Yulia Bruschi, parlando con i coinquilini conosciuti nella Casa del Grande Fratello, ha manifestato una certa preoccupazione a proposito di quanto accadrà fuori dal reality. La donna si è detta preoccupata di non potersi più comportare liberamente una volta che questa sua prima esperienza televisiva sarà terminata, per paura di attirare eccessiva attenzione. A ridimensionarla è stato Javier Martinez, consapevole dal fatto che tale popolarità è effimera avendo già partecipato a programmi come Uomini e Donne e Temptation Island.

I timori di Yulia Bruschi al GF

Parlando con Javier e MariaVittoria Minghetti, Yulia ha espresso i suoi timori circa il futuro: “Dopo? Beh, non potrai più andare a giro così e fare tipo ‘ehy raga ciao sono tornata in città‘ perché non sarai la persona di prima e non potrai andare a fare la scema a giro. Sei comunque uscita da un programma che è abbastanza seguito. Io anche prima ho sempre avuto un certo contegno, essendo una ragazza. Non possiamo sapere le possibilità che abbiamo dopo questo contesto. Dopo di qui andrai in dei posti, farai delle interviste…”. A ridimensionare le sue aspettative è stato Javier che le ha risposto: “Se non puoi più fare le cose che facevi prima? Ma va, fino a un certo punto. La gente dopo un po’ non ti c**a più giustamente perché chi sei? Cosa hai fatto? Se una persona esce ora non è che deve andare a giro con il bodyguard, ma neanche se esce fra sei mesi. Ad esempio, ti ricordi tutti gli altri concorrenti? Scendiamo con i piedi per terra”. Dello stesso avviso MariaVittoria: “Io tanto quello faccio (è un chirurgo, ndr) e quello devo tornare a fare”.

Il precedente con Anita Olivieri

Aveva manifestato una preoccupazione molto simile anche Anita Olivieri quando, meno di un anno fa, aveva partecipato alla scorsa edizione del GF. “Pensare che le persone mi possano rompere mi pesa”, aveva detto nel marzo scorso “Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente. E quindi penso di dovermi preoccupare. Anche solo con un pensiero, capisci? Ma mi dà fastidio, mi turba. Questo perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema o andare a cena da sola e mi pesa pensare che mi possano rompere”.