Yulia ancora contro Jessica Morlacchi: "Fuori dal GF l'avrei rotta in due", cosa è successo nella notte Dopo lo scontro in diretta al Grande Fratello, che ha toccato il delicato tema dei disturbi alimentari, Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi si sono lasciare andare a nuove pesanti dichiarazioni. "Fuori dalla casa l'avrei rotta in due", ha detto quest'ultima parlando della coinquilina.

A cura di Elisabetta Murina

Acceso scontro tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi nella puntata del 30 settembre del Grande Fratello. A far discutere, in particolare, una frase pronunciata dalla prima nei confronti della seconda: "Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io". Una tematica delicata, quella dei disturbi alimentari, emersa durante una discussione e diventata subito motivo di attacco. Nella notte, le due donne si sono lasciate andare ad altre pesanti dichiarazioni, sfogandosi con alcuni inquilini. Ecco cosa è successo dopo la diretta.

"Fuori dalla Casa l'avrei rotta in due"

Nonostante sia stata lei a pronunciare la frase più criticata sui disturbi alimentari, Yulia Bruschi è rimasta piuttosto turbata dallo scontro con Morlacchi in diretta (continuato anche durante la pubblicità). La coinquilina l'ha definita una "povera disgraziata", invitandola ad "andare a magiare". Bruschi, nella notte, si è sfogata con Mariavittoria Minghetti: "Andare a dire ‘disgraziata' a una ragazza è la cosa peggiore che potesse fare. Se fossi stata fuori da questo contesto, l'avrei già rotta in due. Parliamo peggio degli uomini". La coinquilina le ha risposto:"Mi sono vergognata per quella frase, lasciatela scivolare addosso". Chiacchierando poi con Giglio, Bruschi ha spiegato che le sue parole non erano un attacco, precisando: "Se la volevo attaccare, le dicevo ‘bella, io posso mangiare, non ho i disturbi alimentari come te".

Le parole di Jessica Morlacchi

Nella notte, dopo la diretta, anche Morlacchi è tornata sull'argomento e ha spiegato che Bruschi non si è mostrata per come è realmente per non perdere il favore del pubblico. "È furba, una iena come me ma non lo fa vedere perché vuole impietosire le persone e prendersi una fetta di pubblico. Non fa vedere come è perché sennò si smaschera", sono state le parole della cantante riferite alla coinquilina.

Lo scontro in diretta al GF: cosa è successo

La lite è scoppiata in diretta durante la puntata del 30 settembre, rompendo dei rapporti già tesi tra Morlacchi e Bruschi, anche per via di alcune questioni amorose. "Hai 37 anni dovresti dare l'esempio", ha messo in chiaro quest'ultima. "Ti insegno a non dire le parolacce", è stata la risposta della coinquilina. Poi la criticata frase, diventata in breve virale su X per la gravità dell'argomento toccato, detta dalla cantante nei confronti della ragazza: "Vai a mangiare". "Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu, non io", ha risposto Yulia immediatamente.