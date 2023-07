Vladimir Luxuria: “Patrizia Mirigliani ammetta a Miss Italia chi ha completato la transizione” Vladimir Luxuria ha replicato a Patrizia Mirigliani che, nelle scorse ore, ha dichiarato che non ammetterà transgender al concorso di Miss Italia. Luxuria ha svelato anche il contenuto di una telefonata intercorsa tra loro.

A cura di Daniela Seclì

Vladimir Luxuria ha replicato a Patrizia Mirigliani che, nelle scorse ore, ha chiarito che non accetterà nel concorso di Miss Italia concorrenti transgender. Intervistata dal programma No stop news di Rtl 102.5, Mirigliani ha spiegato di non avere intenzione di cambiare il regolamento: "Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di cambiarlo". La replica di Vladimir Luxuria:

Io penso sia ormai veramente fuori dal tempo escludere delle donne in tutto e per tutto dal concorso. Poi certo, per chi non ha ultimato la transizione ci sono dei concorsi appositi, ma qui è differente. È ormai scaduto il tempo per non includere le persone che hanno cambiato sesso a Miss Italia.

Vladimir Luxuria replica a Patrizia Mirigliani

In un'intervista rilasciata a AdnKronos, Vladimir Luxuria ha replicato a Patrizia Mirigliani: "Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione a Miss Italia una transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti". E ha continuato, ribadendo:

Perché, se una ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre concorrenti.

La telefonata tra Vladimir Luxuria e Patrizia Mirigliani

Vladimir Luxuria ha rivelato di avere sentito Patrizia Mirigliani dopo l'elezione di Miss Olanda, la modella transgender Rikkie Valerie Kollé. In quell'occasione, l'attivista ha confidato a Mirigliani l'auspicio di rendere accessibile anche a concorrenti transgender il concorso di Miss Italia. Ecco quale sarebbe stata, a suo dire, la replica di Patrizia Mirigliani:

