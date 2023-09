Virginia Mihajlovic sul matrimonio con Vogliacco senza papà Sinisa: “Ho sentito la sua presenza” Virginia Mihajlovic a Verissimo oggi, sabato 9 settembre, ha ricordato papà Sinisa, morto lo scorso dicembre: “Al mio matrimonio ero sicura che ci guardasse, mi sono sentita protetta. Papà ci dava sicurezza, era presente e ci dimostrava il suo amore. Ci ha lasciato un vuoto enorme”.

Virginia Mihajlovic è la seconda ospite di Silvia Toffanin nella nuova stagione televisiva di Verissimo, partita oggi, sabato 9 settembre. La designer e influencer, figlia di Sinisa Mihajlovic, morto lo scorso 16 dicembre, a giugno ha sposato il calciatore Alessandro Vogliacco: nello studio di Canale 5 ha parlato dell'amore che la lega al marito e del dolore che prova per la mancanza del padre. "Papà ci dava tantissima sicurezza, era presente e ci dimostrava il suo amore. Ci ha lasciato un vuoto enorme".

Il matrimonio con Alessandro Vogliacco senza papà Sinisa

Virginia Mihajlovic non appena fatto il suo ingresso in studio è scoppiata in lacrime nel ricordare il padre, Sinisa Mihajlovic. Per lui rimandò il giorno delle nozze: "Rimandavo il matrimonio da un anno per papà. Assistere al nostro matrimonio per lui era la cosa più bella. Io speravo che riuscisse ad esserci, era il mio sogno arrivare all'altare con papà. Io però l'ho sentito accanto, durante tutta la giornata. Il matrimonio è già una giornata emozionante, è stato difficile vivermi la giornata a pieno, ma ce l'ho fatta. Ho pensato all'amore per Alessandro, ero certa che lui mi guardasse. Mi sono sentita protetta, la sua presenza la sento", le parole a Silvia Toffanin e al pubblico di Verissimo.

L'amore per Alessandro Vogliacco e la figlia Violante

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco si sono conosciuti a Torino ed è stato amore a prima vista: "Ci siamo conosciuti a Torino, mio padre in quell'anno allenava il Torino e Alessandro giocava a Torino, nella Primavera della Juve. Ci siamo innamorati subito, sono timida e selettiva ma quando l'ho conosciuto mi sono sorpresa di me stessa. Con lui ero contenta, capii subito che era quello giusto" ha raccontato l'influencer che nel 2021 è diventata mamma di Violante.

Essere mamma è sempre stato il mio sogno. Ho sempre sognato di creare una famiglia come la mia. Quando sono rimasta incinta avevo Alessandro a casa. Lei ha portato tanta gioia in casa, un bimbo è sempre una gioia, lei è sorridente, è sveglia.

Rese papà Sinisa nonno e per lui fu una gioia immensa: "Papà era felicissimo, la amava tantissimo. Agli occhi degli altri lui sembrava una persona dura, ma chi lo conosceva sapeva che era una persona buona. Lui era un nonno che si emozionava quando la guardava. Quando è arrivata lui era guarito, stava bene, eravamo contenti. In quell'anno era dolce, piangeva. Lui è stato un nonno perfetto. Violante non se lo ricorderà, ma io le parlerò sempre di lui". Alla domanda su come sta la mamma, Arianna Rapaccioni, Virginia Mihajlovic ha concluso: "Lei è una donna forte, in questi anni ha sofferto tanto, è stata sempre accanto a lui negli ospedali. Ha passato momenti difficili, ma è forte. Papà era un duro all'apparenza ma dolce e sensibile, mamma è davvero forte. Piano piano si sta riprendendo. Davanti a noi non ha mai dato cenno di cedimento".