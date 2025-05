video suggerito

Veronica Maya insultata per aver festeggiato lo scudetto del Napoli: "Commenti sessisti. Non mi stavo esibendo" Veronica Maya, ospite de La Volta Buona, racconta di essere stata insultata dopo aver condiviso un video in cui festeggiava per lo scudetto del Napoli.

Veronica Maya si difende durante la trasmissione de La Volta Buona in onda venerdì 30 maggio. Ospite di Caterina Balivo, infatti, spiega la sua scelta di pubblicare un video al mare mentre festeggiava la vittoria del Napoli e rivela quali commenti abbia ricevuto in relazione al filmato.

Veronica Maya: "Ho pubblicato un video al mare mentre festeggiavo, la gente storce il naso"

Veronica Maya racconta che si trovava a casa per fare il cambio di stagione, mentre suo figlio stava studiando per gli esami. Lei e la sua famiglia abitano vicino al mare e sotto casa loro c'è un piccolo porticciolo. "Mi chiama mio marito, voleva approfittare della bella giornata e del fatto che la città fosse chiusa" continua. "Ha affittato un piccolo gommoncino per portare i nostri bimbi a fare un bagno" aggiunge. Ad un certo punto, però, riceve una seconda telefonata dove il marito la informa che la squadra del Napoli sarebbe arrivata via aliscafo per fare la sfilata: "Sono scesa subito di casa, mi sono messa un costume intero e il rossetto che avevo dalla vittoria precedente". Veronica Maya ha raggiunto la sua famiglia per festeggiare insieme alle tantissime altre persone: "Non ricordo chi mi fece questo video mentre sventolavo la bandiera. L'ho pubblicato perché per me era un'immagine di festa, di gioia, una cosa normale che facevano altre migliaia di persone – sottolinea – Non so per quale ragione ultimamente ogni cosa pubblichi c'è sempre qualcuno che deve storcere il naso".

Veronica Maya: "Hanno offeso me, la mia città e la mia squadra"

Veronica Maya elenca poi gli insulti ricevuti dopo aver pubblicato quel filmato: "Mi dicevano: ‘Alla tua età ti esibisci, hai 50 anni perché non stai a casa tu a fare la mamma, che motivo c'è di fare questa esibizione?'". Descrive quei commenti come sessisti: "Hanno offeso una donna che stava festeggiando da tifosa, non da personaggio pubblico. Volevo festeggiare, ma hanno offeso la mia città e la mia squadra".