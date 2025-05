Valentina Nappi difende Rocco Siffredi, l’attrice contro Le Iene: “Accuse farlocche, il nostro consenso è tutelato”

video suggerito

Valentina Nappi è intervenuta in difesa di Rocco Siffredi. Inoltre, l'attrice ha accusato la trasmissione Le Iene di avere fatto "un uso strumentale" di alcuni suoi video.

A cura di Daniela Seclì

Prosegue l'inchiesta della trasmissione Le Iene su Rocco Siffredi. Nella puntata trasmessa martedì 27 maggio si sono aggiunte nuove testimonianze. Una ragazza che in passato ha lavorato con l'attore ha dichiarato: "Mi ha manipolata e poi stuprata". Valentina Nappi è intervenuta di nuovo per difendere il suo collega.

Valentina Nappi accusa Le Iene

Valentina Nappi, in un video pubblicato su YouTube, ha dichiarato che alcuni suoi video sono stati strumentalizzati dalla trasmissione di Italia1:

Le Iene stanno usando dei miei video in modo strumentale per accusare Siffredi. La prima è una storia, che posso anche capire perché la stiano usando, in cui io prendo le parti di Rocco. Però hanno preso un video dal mio canale YouTube che non c'entra niente né con questa storia, né con questi temi e lo hanno messo lì come fosse una risposta a ciò che dicono le altre persone intervistate.

A suo dire avrebbero fatto la stessa cosa con un vocale di Emily Minerba: "Lei dice che hanno preso un suo vocale privato che ha mandato a Marika Milani e lo hanno usato sempre per mostrare che hanno ragione loro".

L'attrice difende Rocco Siffredi

Valentina Nappi ha proseguito nel suo sfogo: "Queste cose sono gravissime, ma ciò che urla disonestà intellettuale è la presenza massiccia di Tommie McDonald, un ex porno attore pentito. Persone che si vestono di falso moralismo, dicono che quello che fanno è per salvare le donne, ma non si parla in nessun servizio delle tutele che abbiamo già". E ha concluso:

Tutte queste accuse sono assolutamente farlocche. Più di così, le uniche tutele che noi attori possiamo avere è che vengano messe le telecamere di sicurezza e che a fine giornata ci vengano dati i video. Questa è l'unica tutela in più. Alcune produzioni questa cosa la fanno. Nel mio settore il consenso è più tutelato che in tutti gli altri settori.