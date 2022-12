Uomini e Donne, Tina Cipollari insulta Biagio per il voto a una dama: “Sei un grande porco” Tina Cipollari ha insultato Biagio di Maro nella puntata di Uomini e Donne in onda martedì 6 dicembre. Il commento è arrivato dopo il voto del cavaliere a una dama durante la sfilata.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo scontro tra Tina Cipollari e Biagio di Maro nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 6 dicembre. L’opinionista non ha mai nascosto la sua scarsa stima nei confronti del cavaliere campano, tornato in trasmissione da qualche settimana dopo mesi di assenza. Ma nemmeno la distanza temporanea di Biagio dallo studio del dating show di Canale5 è servita a far cambiare idea all’opinionista.

Perché Tina Cipollari ha insultato Biagio di Maro

A scatenare il giudizio di Tina nei confronti di Biagio è stato un voto dato dal cavaliere alla dama Paola. Seguendo il tema della sfilata (“Un cocktail d’amore con te”), Paola ha sfilato leggermente svestita. Al termine della sua performance, Biagio ha votato con un 6 la sua esibizione. Proprio quel voto appena sufficiente ha spinto Tina a utilizzare parole forti. “Allora, Biagio, confermo che sei un grande porco. Perché, Maria, l’ha guardata con gli occhi così e poi le dà 6?”, ha chiesto l’opinionista. Biagio ha quindi spiegato di avere abbassato il suo voto dopo avere trovato Paola eccessivamente svestita. Quella motivazione ha quindi suggerito a Tina un altro soprannome per l’uomo, diventato “frate Biagio”.

Biagio: “Paola era troppo svestita”, Tina non ci crede

Tina non ha creduto alla motivazione fornita da Biagio per giustificare il suo voto. “C’è stato un momento in cui lei era in slip e reggiseno e lui l’ha guardata quasi turbato”, ha spiegato l’opinionista, “Per te è troppo svestita? Ma se l’hai guardata con gli occhi che quasi uscivano fuori”. L’uomo è però rimasto fermo sulla sua posizione: “Paola, almeno per me, era troppo svestita”. Quello tra Biagio e Tina non è il primo confronto di questo tipo. Già in passato, l’opinionista aveva attaccato il cavaliere, ritenendolo troppo poco elegante nei confronti delle donne conosciute in trasmissione.