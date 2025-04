video suggerito

Uomini e Donne, scoppia la passione tra Gemma e Arcangelo: "Baci appassionati, ci siamo aggrediti" Tra Gemma Galgani e Arcangelo scoppia la passione. Maria De Filippi: "Non se lo aspettava nessuno. Lui ha perso la testa per lei e lei per lui. Si sono dati baci appassionati". Il cavaliere ha confermato.

A cura di Daniela Seclì

Novità nella vita sentimentale di Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa venerdì 18 aprile, Maria De Filippi ha svelato un retroscena sulla frequentazione tra la dama torinese e il cavaliere Arcangelo. La conduttrice ha fatto sapere che mentre facevano colazione è scoppiata la passione.

La passione tra Gemma e Arcangelo

Maria De Filippi, in apertura della puntata di Uomini e Donne trasmessa venerdì 18 aprile, ha raccontato: "Stamattina Gemma ha fatto colazione con Arcangelo. E entrambi hanno perso la testa reciprocamente". Tina Cipollari è apparsa incredula e ha fatto presente alla conduttrice che ormai non è più tempo di fare un Pesce d'Aprile. Ma De Filippi ha confermato quanto detto: "Giuro! Non se lo aspettava nessuno. Lui ha perso la testa per lei e lei per lui. Si sono dati baci appassionati".

La reazione di Tina Cipollari

Ovviamente l'opinionista non ci ha pensato due volte a introdursi nel momento romantico: "Ma tu ti puoi buttare tra le braccia del primo che incontri? Puoi aggredire sessualmente un uomo già alle 8 del mattino? Ci rendiamo conto?". Gemma ha precisato: "Non ho aggredito nessuno. Le cose capitano, è inutile che cominci ad abbruttire una cosa bella. Ci siamo dati dei baci appassionati, più di uno". Ma Tina ha infierito: "Alla tua età, quasi ottant'anni, ti fai travolgere dalla passione? Capirei se tu fossi una ventenne". Gianni Sperti, al contrario, ha difeso Gemma rimarcando che finalmente – grazie a lei – qualcuno in quello studio dimostra un briciolo di passione.

Il commento di Arcangelo sui baci con Gemma Galgani

Gemma Galgani ha spiegato che con Arcangelo c'è stata subito "chimica" e a Tina – che suggeriva che i due avessero già avuto dei momenti di intimità – ha replicato: "Non siamo arrivati ancora a quello". Quando l'uomo è entrato in studio, la dama lo ha abbracciato forte e ha ammesso: "Sono felicissima di rivederti, mi sembra passato tantissimo tempo. Non vedevo l'ora che entrassi". Anche Arcangelo si è detto felicissimo. Tina Cipollari ha ritenuto opportuno chiedere al cavaliere a quando risalga il suo ultimo rapporto sessuale, ma lui ha preferito non rispondere. Poi, ha chiesto: "Come è nata questa cosa?". E Arcangelo ha spiegato:

Ho sentito prima che l'hai accusata di avermi aggredito. In realtà ci siamo aggrediti. Come dice il proverbio, per ballare il tango bisogna essere in due. Per baciarsi bisogna essere in due. Non bacerei una donna che non mi piace.

Infine ha precisato di non avere problemi ad andare a Torino a trovare la dama.