video suggerito

Uomini e Donne, Dennis Bogoncelli conferma la rottura con Margherita Aiello Margherita Aiello e Denis Bongoncelli si sono lasciati. Circa un mese fa avevano lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, la loro relazione sembrava che andasse a gonfie vele, ma qualcosa non è andato come sperato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

109 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver lasciato il Trono Over di Uomini e Donne insieme circa un mese fa, Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli hanno chiuso la loro frequentazione. I due, seppur con toni diversi, hanno raccontato come si è evoluta la loro conoscenza, che inizialmente sembrava aver preso la giusta piega, con tanto di vacanza insieme, ma qualcosa è poi andato in maniera diversa.

Denis Bogoncelli rivela il motivo della rottura

Intervistato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Bongoncelli ha raccontato cosa è successo tra lui e la dama, dopo che lei lo aveva attaccato tramite alcune storie su Instagram. Il cavaliere, quindi, ha dichiarato:

Le cose tra noi avevamo iniziato a incrinarsi già dopo il weekend a Verona. In quei giorni mi sono sentito un po’ frenato e ho avvertito il bisogno dei miei tempi, anche perché tutto era stato molto intenso e veloce. Da lì è partito un certo distacco reciproco.

Dennis ha poi spiegato che ci sono stati ulteriori motivi che hanno spinto entrambi a prendere la decisione di chiudere la loro relazione: "Ci sentivamo solo al telefono, ma spesso con incomprensioni e discussioni. Questo ha accentuato il mio allontanamento e forse anche il suo. Abbiamo deciso di chiudere per semplice incompatibilità, come succede a tante coppie. Nessuno dei due ha mai detto di essere innamorato, ed è giusto dirlo". Infine, si è poi rivolto a chi l'ha accusato di cercare visibilità:

Leggi anche La reazione inaspettata di Martina De Ioannon durante la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Piccolo spoiler se il mio intento era esclusivamente la visibilità, potevo uscire con tante altre dame anche contemporaneamente o creare altre dinamiche per garantirmi il centro dello studio ogni giorno, no? Stando solo con lei, ne ho fatto uno in due mesi. Quindi forse non direi…

Le parole di Margherita Aiello

Ad accusarlo allo stesso modo, infatti, era stata proprio Margherita Aiello che in alcune storie ha raccontato in maniera piuttosto piccata: "Io di una cosa ne sono quasi certa, che gli uomini di valore si siano estinti. Punto". La dama non ha usato parole lusinghiere nei suoi confronti e infatti ha dichiarato:

Davanti alle telecamere si è costruito l’immagine del principe azzurro, ma lontano dai riflettori si è rivelata una persona disinteressata, attratta unicamente dalla visibilità e non da chi aveva accanto. L’unico vero obiettivo non è stato altro che la visibilità, utilizzando la scorrettezza, mostrandosi unicamente una persona innamorata e affidabile. Caro principe azzurro oggi hai perso ciò che ti dava la forza; la tua facciata perfetta non regge più.