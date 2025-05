Il lieto fine di Margherita Aiello e Dennis Bongoncelli a Uomini e Donne: i due escono insieme dallo studio

video suggerito

Lieto fine per Margherita Aiello dopo un tormentato percorso a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, la dama del Trono Over lascerà lo studio insieme a Dennis Bongoncelli, con cui sembra sia nato un bellissimo feeling.

Le puntate di Uomini e Donne stanno per volgere al termine e, infatti, il dating show di Canale 5 come ogni anno, a maggio chiuderà i battenti. Prima della chiusura estiva, però, alcune conoscenze sono arrivate ad un punto di svolta, come si racconta nelle anticipazioni del programma, le cui ultime registrazioni sono state fatte la settimana scorsa e verranno mandate in onda in queste settimane. Tra le coppie che, a quanto pare, sembra abbiano imboccato la giusta strada c'è quella formata da Margherita Aiello e Dennis Bongoncelli.

Margherita e Dennis lasciano insieme il programma

Quello di Margherita Aiello a Uomini e Donne è stato un percorso particolarmente altalenante in cui, nonostante la dama si sia più volte messa alla prova, non è riuscita a trovare l'amore sperato, fatta eccezione per la conoscenza con Dennis Bongoncelli. L'arrivo del giovane cavaliere è stata la chiave di volta della sua permanenza nel dating show di Canale 5, dopo una serie di frequentazioni fallimentari, ecco che la dama ha trovato un uomo che, fin da subito, ha messo in chiaro il suo interesse per lei. Nella puntata che precede la chiusura del programma in vista dell'estate, i due annunceranno di voler lasciare lo studio insieme, dopo circa un mese di frequentazione, durante il quale pare proprio che tra loro sia nato un sentimento coinvolgente che li ha portati a scegliersi e a continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Il percorso di Margherita a Uomini e Donne

In effetti, prima dell'arrivo di Dennis, Margherita aveva iniziato diverse frequentazioni che, però, non sono mai andate a buon fine. Inizialmente innamorata di Mario Cusitore ha poi rivolto la sua attenzione a Giovanni Siciliano. Con il cavaliere sembrava che tutto andasse a gonfie vele, ma d'improvviso lui ha avuto un ripensamento e la fiducia che lei aveva riposto nei suoi confronti ha iniziato a vacillare. Dopodiché è arrivato Pierpaolo, con il quale la dama si è frequentata per più di un mese, ma anche qui è stato lui a mettere un punto, dicendo che non era scattato un sentimento forte quanto si sarebbe aspettato.