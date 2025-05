Uomini e Donne, Cristina Ferrara prima della scelta di Gianmarco Steri: “Mix di emozioni, non penso mi sceglierà”

video suggerito

A poche ore dall'appuntamento con lo speciale in prima serata di Uomini e Donne, Cristina Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla decisione di Gianmarco Steri: "Ho un mix di emozioni tutte insieme adesso. Un giorno penso di essere la scelta e poi penso di non esserlo".

Oggi, in prima serata su Canale5, andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano deciderà con chi lasciare gli studi di Uomini e Donne per iniziare una storia d'amore lontano dai riflettori. A poche ore dall'appuntamento con la trasmissione, su Witty Tv è comparso un video contente le dichiarazioni di Cristina Ferrara.

Cristina Ferrara: "Mi sono mostrata per quella che sono, non mi pento di nulla"

"Ho un mix di emozioni tutti insieme adesso. Un giorno penso di essere la scelta e poi penso di non esserlo. Poi il giorno dopo penso ancora di esserlo e poi di nuovo di non esserlo". È palpabile il nervosismo di Cristina Ferrara prima della scelta del tronista di Gianmarco Steri: "Oggi sento di non esserlo quindi…". A proposito dell'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, rivela: "Non mi pento di niente e rifarei tutto quello che ho fatto, esattamente allo stesso modo. Sbaglierei allo stesso modo, farei tutto quello che ho fatto. Penso di aver mostrato la persona che sono realmente perché anche nella vita, al di fuori di qui, sono esattamente così".

Non immaginava che il percorso nel programma avrebbe preso questa piega e non aveva idea né di come potesse essere, né di come potessero andare le cose. Anche sul piano personale, ignorava l'impatto che avrebbe potuto avere su di sé: "Sono doppiamente felice perché a volte quando non ti immagini le cose prima, non ti idealizzi determinate cose, magari poi è anche meglio perché te la vivi in maniera diversa. Quindi io me la sono vissuta così".

La scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale5

Tempo di scelte e petali rosa. Stasera, venerdì 30 maggio, va in onda su Canale5 l'appuntamento in prima serata con Uomini e Donne. Lo speciale inizierà alle 21:20 e vedrà come protagonista il tronista Gianmarco Steri, chiamato a scegliere tra Cristina Ferrara e Nadia di Diodato.