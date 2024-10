video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, la furia di Tina Cipollari e la gelosia di Gemma Galgani Le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Cosa è successo nella puntata registrata martedì 29 ottobre.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 29 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni trapelate, è possibile conoscere qualche dettaglio in più su ciò che sarebbe accaduto in studio. Vediamo cosa ci aspetta nel Trono Classico e nel Trono Over del programma del pomeriggio di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anticipazioni sui tronisti Martina, Alessio, Francesca e Michele

Secondo quanto riportano le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 29 ottobre, sarebbe stato concesso spazio in particolare ai tronisti Martina e Michele. Martina De Ioannon sarebbe andata a riprendere Ciro. Michele Longobardi, invece, inizialmente avrebbe espresso l'intenzione di uscire in esterna con Veronica, salvo poi cambiare idea e andare in esterna con Amal. Veronica si sarebbe infuriata e avrebbe lasciato lo studio. Il tronista l'avrebbe raggiunta dietro le quinte chiedendole di restare.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne svelano una certa tensione in studio. Vincenzo e Ilaria, infatti, ormai si frequentano da diverse settimane. Così, l'opinionista Tina Cipollari li avrebbe invitati a lasciare lo studio e a conoscersi fuori dal programma di Maria De Filippi. I due avrebbero detto di non sentirsi ancora pronti. Sarebbe scoppiata un'accesa lite tra Tina e la coppia. In studio un nuovo corteggiatore per Barbara De Santi di nome Orazio. La dama del Trono Over avrebbe deciso di conoscerlo. Inizierebbe, invece, a scricchiolare la conoscenza tra Gemma Galgani e Fabio. L'uomo, nonostante esca ancora con lei, avrebbe detto di non sopportare quel lato troppo geloso del carattere di Gemma. Non ama i rapporti caratterizzati da eccessiva gelosia. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per scoprire tutti i dettagli.