video suggerito

Uomini e Donne anticipazioni, la furia di Gemma Galgani che dà uno schiaffo a Valerio: la reazione del cavaliere Le ultime registrazioni di Uomini e Donne sono state incandescenti. In studio, infatti, sarebbe volato addirittura uno schiaffo. Protagonista del gesto Gemma Galgani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le puntate di Uomini e Donne registrate venerdì 27 e sabato 28 settembre sono state decisamente incandescenti. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, Gemma Galgani avrebbe dato uno schiaffo al suo corteggiatore Valerio. Poi, la situazione sarebbe degenerata fino all'uscita dallo studio del cavaliere del Trono Over. Ma vediamo tutti i dettagli trapelati dalle anticipazioni.

Uomini e Donne, perché Gemma Galgani ha dato uno schiaffo a Valerio

A diffondere le anticipazioni è stato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto sostiene, nella puntata di Uomini e Donne registrata venerdì 27 settembre, Gemma Galgani si sarebbe spazientita con il suo corteggiatore Valerio a tal punto da dargli uno schiaffo. Tutto avrebbe avuto inizio con un completino intimo che l'uomo avrebbe portato in dono alla dama del Trono Over. Nel corso della settimana appena trascorsa, avrebbe inoltre inviato dei messaggi a Gemma dicendole: "Mi sto innamorando di te". Maria De Filippi, a seguito di una segnalazione, avrebbe mandato in onda un video che mostrava l'uomo al centro commerciale con una donna e in mano aveva proprio il regalo consegnato a Gemma. In studio, allora, Tina e Gianni avrebbero provato a fare chiarezza sul rapporto tra il cavaliere e la persona del video, telefonando alla diretta interessata. Gemma, assalita dai dubbi, avrebbe mandato via Valerio in malo modo dandogli uno schiaffo. Durante la registrazione, più volte Valerio avrebbe chiesto di potersi scusare con Gemma ma senza successo. Ma non è finita qui.

La reazione di Valerio dopo lo schiaffo, poi spunta Giorgio Manetti

Nel corso della registrazione di sabato 28 settembre, si è tornati a parlare di Gemma e Valerio. Dopo lo schiaffo, tra i due ci sarebbe stato un chiarimento e avrebbero fatto un'esterna insieme. Ma Valerio avrebbe cambiato drasticamente opinione su Gemma e avrebbe chiarito di "non volere una donna così al suo fianco". In studio sarebbe emerso che Valerio avrebbe fatto delle serate con Giorgio Manetti, vecchia conoscenza di Gemma. Valerio, allora, avrebbe lasciato lo studio, stavolta si presume definitivamente. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntata di Uomini e Donne per scoprire tutti i dettagli.