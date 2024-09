video suggerito

Chi è Valerio, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne Valerio è uno dei due nuovi corteggiatori che si cono presentati a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani. Ha 61 anni, gestisce un b&b in Sardegna, ma è napoletano e infatti torna a Napoli per cinque mesi all’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata in maniera piuttosto scoppiettante, con nuovi ingressi ad ampliare il parterre, sia nel Trono Classico che in quello Over, ormai immancabile nel programma pomeridiano di Canale 5. Tra i protagonisti di queste settimane c'è Valerio, nuovo cavaliere presentatosi per Gemma Galgani.

Chi è Valerio, il cavaliere napoletano per Gemma Galgani

Valerio è uno dei due corteggiatori arrivati a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani. Grazie alle insistenti domande di Tina Cipollari, sempre pronta a punzecchiare la dama torinese, si scopre che il cavaliere ha 61 anni, il prossimo dicembre ne compirà 62. È napoletano, ma trascorre sei mesi l'anno in Sardegna, dove condivide con un socio un'attività turistica. Il 61enne, infatti, gestisce un bed&breakfast a Olbia, il che lo porta lontano dalla sua città per il periodo estivo, mentre il resto dell'anno torna a Napoli: "Mi riposo un po‘". Sull'isola ha comprato una casa, nella quale trascorre il periodo di lavoro. È separato da sei anni, ha due figli adulti: "Ognuno con la propria vita" sottolinea Valerio.

Perché Valerio ha deciso di corteggiare Gemma

Il cavaliere ha subito voluto mostrare il suo interesse, portando alla dama torinese un regalo. Le porge, infatti, una collana ci corallo, che è tipica della Sardegna ed è molto apprezzata dalla dama che lo ringrazia con cortesia. Maria De Filppi, quindi, chiede al nuovo arrivato cosa lo ha colpito di Gemma e cosa l'abbia spinto a corteggiarla:

Gemma è una donna di classe, non vedo molto Uomini e Donne, ma ogni volta che lo vedo, lo faccio per Gemma, perché è l’unica che mi interessa di più ed è quella che mi attrae di più. Sono molto attratto da lei, dal suo modo di fare, di parlare, dal suo sorriso, dai suoi occhi. Spero che mi dia la possibilità di conoscerla.