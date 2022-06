Tutti cantano Lucio Dalla: il concerto in onda su Rai1 vince gli ascolti, parte male New Amsterdam 4 Dallarena Lucio, concerto trasmesso su Rai1, ha vinto la gara degli ascolti. Solo il 9.6% di share per Canale5 che ha proposto l’esordio della quarta stagione di New Amsterdam.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di venerdì 3 giugno ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla serata evento DallarenaLucio, una grande festa dedicata al ricordo di Lucio Dalla. Canale5 ha proposto i primi episodi della quarta stagione di New Amsterdam. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Dallarena Lucio, il concerto conquista gli spettatori

Rai1 ha trasmesso Dallarena Lucio. Tantissimi artisti hanno omaggiato Lucio Dalla all'Arena di Verona, in una serata condotta da Carlo Conti. Tra i volti noti presenti anche Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Arisa, Tosca, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni. Il concerto è stato seguito da 3.781.000 spettatori pari al 25.3% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha proposto i primi tre episodi di New Amsterdam 4. La serie televisiva con Ryan Eggold nei panni di Max Goodwin ha interessato 1.408.000 spettatori con il 9.6% di share. Una partenza decisamente deludente.

Ascolti tv di venerdì 3 giugno

Vediamo ora cosa hanno proposto le altre reti televisive. Rai 2 ha trasmesso due episodi di NCIS e NCIS: Hawai'i, che sono stati seguiti rispettivamente da 1.008.000 spettatori con il 5.7% di share e 752.000 spettatori con il 4.5% di share. Rai3 ha proposto Non Succede, ma se succede… Il film diretto da Jonathan Levine con Charlize Theron, Seth Rogen e Andy Serkis ha registrato 625.000 spettatori con il 3.8% di share. In onda su Italia1, Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo. Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo ha interessato 1.051.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete4, infine, un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi è stato seguito da 1.200.000 spettatori con il 9.1% di share.