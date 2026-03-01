Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Tredici Pietro e il retroscena su Gianni Morandi: “Non voleva duettare con me, temeva mi dessero del raccomandato”

Ospite di Mara Venier nello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2026, Tredici Pietro ha svelato un retroscena inedito sulla partecipazione di suo padre, Gianni Morandi, alla serata delle cover: “Temeva mi dessero del raccomandato”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ospite di Mara Venier nello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo 2026, Tredici Pietro ha svelato un retroscena inedito sulla partecipazione di suo padre, Gianni Morandi, alla serata delle cover. Un duetto che ha incantato il pubblico sulle note di "Vita", ma che inizialmente ha visto l'artista opporre una ferma resistenza.

Davanti alle telecamere di Rai 1, il giovane rapper ha raccontatoil "no" iniziale del padre. Imitando la voce di Gianni Morandi, Tredici Pietro ha riportato le preoccupazioni del genitore: "Tutta la vita che scappi da me, tu sei matto? Ti danno del raccomandato, poi ti rovini". Un timore protettivo, quello di Morandi, che voleva preservare l'autonomia del percorso artistico del figlio, da sempre impegnato a costruire la propria carriera lontano dall'ombra ingombrante del cognome. La scelta del brano non è stata casuale: "È il mio pezzo preferito del repertorio di mio padre", ha spiegato l'artista. Nonostante la volontà di mantenere le distanze e procedere con le proprie gambe, il giovane ha sentito il bisogno di trasformare quella performance in un tributo: "Al Festival ci sono arrivato con le mie mani, ma sentivo che fosse giusto onorare la carriera di mio padre con un omaggio".

Immagine

A vincere le resistenze di Gianni Morandi è stata però la determinazione del figlio e la natura profonda della proposta. "Gli ho detto: ‘voglio cantare con te perché questa esperienza la terrò come un tatuaggio, per sempre nel mio cuore'", ha confessato a Mara Venier. Una motivazione puramente affettiva che ha sciolto ogni dubbio, trasformando l'esibizione di "Vita" in uno dei momenti più simbolici di questa edizione. Tredici Pietro ha concluso il suo intervento ribadendo l'orgoglio per il suo brano sanremese, "Uomo che cade", e per la capacità di aver portato sul palco una parte di sé, senza rinnegare le proprie radici ma senza neanche farsi schiacciare da esse.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sanremo
2026
I Big ospiti da Mara Venier a Domenica In: Sal Da Vinci cade in studio durante l'esibizione
La reazione dopo la caduta in diretta: "Ora finiremo su tutti i Tg"
Perchè Fulminacci ha usato una banana al posto del microfono
Lamborghini show, toglie il telefono dal fondoschiena e svela: "Ho interrotto il festino di Leclerc"
Levante bacia Mara Venier: "Con Gaia nessuna censura, la regia non lo sapeva"
L'intervista di William Di Liberatore a Fanpage: com'è nata "l'operazione De Martino"
Sayf a Domenica In con la mamma, fa una dedica alla fidanzata: chi è Bianca Genovese
Gli ascolti tv della serata finale: dati in calo rispetto al 2025
Il saluto commosso di Carlo Conti: "A Bruno, che mi ha portato a pescare in questi giorni"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views