Tra Gianmarco Steri e Nadia scatta un altro bacio a Uomini e Donne: "Prima di te ero anestetizzata, non provavo nulla" Nella puntata del 14 aprile prosegue il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista ha baciato per la seconda volta Nadia Di Diodato, suscitando una forte reazione da parte delle sue due corteggiatrici, Cristina Ferrera e Francesca Polizzi.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del 14 aprile prosegue il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista ha baciato per la seconda volta Nadia Di Diodato, suscitando una forte reazione da parte delle sue due corteggiatrici, Cristina Ferrera e Francesca Polizzi. Ecco cosa è successo.

L'esterna tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato

Nadia e Gianmarco si erano già scambiato un bacio nel corso di una delle ultime esterne, un bacio che lo stesso tronista aveva definito come "il più sentito", fino a quel momento, di tutto il suo percorso. Nella nuova esterna, i due stavano conversando, quando la corteggiatrice ha detto: "Io sono coinvolta, questa cosa mi spaventa. Ho passato molti periodi, uno in particolare, in cui ero anestetizzata, non provavo nulla. Nè cose positive, né negative. Questo per dirti che mi hai regalato emozioni dopo tanto tempo che non le provavo, di qualunque tipo siano". A quel punto, tra loro è scattato un altro bacio.

La reazione di Cristina Ferrera e Francesca Polizzi

In studio, le altre due corteggiatrici di Gianmarco hanno preso parola per commentare le immagini appena viste. Una reazione particolarmente decisa è stata quella di Cristina: "Dici a lei che è stato il bacio più bello ed emozionante, mentre screditi il mio. Non hai speso mezza parola per me, mi hai lasciato parcheggiata per tre settimane", le parole. "Io non faccio lo psicologo, quando sei nervosa devi dirmelo, non posso immaginarmi quello che pensi, che dici o che fai. Tiralo fuori, quando sei qui dentro di metti a ridere", ha risposto il tronista.

Anche Francesca ha detto la sua, recriminando a Steri di non aver capito ancora nulla del suo carattere: "La mia impressione è che, ad oggi, con me non hai costruito niente perché non è lineare il nostro percorso, qualunque cosa faccia tu me la recrimini". E ancora: "Tu mi svaluti sempre, mi tratti come una pezza da piedi".