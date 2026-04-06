Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Torna Turisti per case, l’annuncio di Gianluca Torre con Ida De Filippo e Tommaso Zorzi

Dopo il successo della prima stagione, torna il format di Real Time. L’annuncio di Gianluca Torre con una foto a sorpresa pubblicata sui social.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Stiamo tornando!". È il messaggio semplice e diretto con cui Gianluca Torre annuncia il ritorno di Turisti per case, il format di Real Time che insiste sul tema del mercato immobiliare e dell'interesse generale del pubblico per arredi e trattative in questo ambito.

L'annuncio di Gianluca Torre

Dopo il debutto dell'autunno 2025, Torre annuncia il ritorno del programma nel 2026, senza svelare dettagli ed eventuali novità, ma annunciato semplicemente al pubblico la lavorazione di una nuova stagione. Nella foto che pubblica, con lui proprio gli altri due protagonisti Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi, che insieme a Torre hanno dato vita alla prima edizione del programma, il cui titolo trae ispirazione da un altro celebre format degli anni Novanta, in cui Syusy Blady e Patrizio Roversi esploravano vari paesi del mondo con viaggi di coppia.

La prima edizione di Turisti per case

"Turisti per Case" è andato in onda su Real Time per la prima volta dal 21 ottobre 2025 e vede protagonisti gli agenti immobiliari Ida Di Filippo e Gianluca Torre insieme a Tommaso Zorzi, che per l'occasione esplorano B&B e case vacanza uniche in Italia, concentrandosi sulle storie degli host e non solo sul lusso delle strutture. La prima stagione ha avuto un ottimo riscontro in termini di spettatori e consenso sulle diverse piattaforme, grazie alla riproposizione di due dei tre volti protagonisti di un altro format di successo, Casa a prima vista, con l'aggiunta al terzetto di un volto noto come Tommaso Zorzi che si è mostrato in una nuova veste.

Leggi anche
Cosa vedremo in TV nell'estate 2026: tra le novità il ritorno di Fiorello con un docufilm su Pippo Baudo

Quando torna Turisti per case

Nella prima edizione sono stati realizzati complessivamente sei episodi da 60 minuti ciascuno, in cui i conduttori vivono l'esperienza come "ospiti", con l'obiettivo di raccontare storie di vita autentiche legate alla creazione di strutture ricettive singolari. Non sono ancora chiari i tempi di lavorazione della nuova stagione di Turisti per case, ma è lecito pensare che il programma tornerà in onda proprio nel prossimo autunno.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Weekend
In tv
Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti: “A febbraio l’emorragia. Le ho parlato finché non è volata via da me”
Massimiliano Gallo inciampa sul gradino dei Ricchi e Poveri: "Mi avevano pure avvisato"
Agostina Belli e il mistero della madre assassinata: "Da 50 anni cerco il colpevole, mi minacciavano di morte"
Claudio Bisio stuzzica Mara Venier: "Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l'anno prossimo"
Claudio Bisio stuzzica Mara Venier: "Mi hanno offerto il tuo posto a Domenica In l'anno prossimo"
Alessio Boni: "Ho rifiutato proposte dall'America. Non volevo fare lo stereotipo dell'italiano"
Alessio Boni: "Ho rifiutato proposte dall'America. Non volevo fare lo stereotipo dell'italiano"
Veronica Ruggieri su Nicolò De Devitiis: "È finita non perché non volevo figli", poi parla del nuovo amore
Veronica Ruggieri su Nicolò De Devitiis: "È finita non perché non volevo figli", poi parla del nuovo amore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views