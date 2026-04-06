Torna Turisti per case, l’annuncio di Gianluca Torre con Ida De Filippo e Tommaso Zorzi

"Stiamo tornando!". È il messaggio semplice e diretto con cui Gianluca Torre annuncia il ritorno di Turisti per case, il format di Real Time che insiste sul tema del mercato immobiliare e dell'interesse generale del pubblico per arredi e trattative in questo ambito.

L'annuncio di Gianluca Torre

Dopo il debutto dell'autunno 2025, Torre annuncia il ritorno del programma nel 2026, senza svelare dettagli ed eventuali novità, ma annunciato semplicemente al pubblico la lavorazione di una nuova stagione. Nella foto che pubblica, con lui proprio gli altri due protagonisti Ida Di Filippo e Tommaso Zorzi, che insieme a Torre hanno dato vita alla prima edizione del programma, il cui titolo trae ispirazione da un altro celebre format degli anni Novanta, in cui Syusy Blady e Patrizio Roversi esploravano vari paesi del mondo con viaggi di coppia.

La prima edizione di Turisti per case

"Turisti per Case" è andato in onda su Real Time per la prima volta dal 21 ottobre 2025 e vede protagonisti gli agenti immobiliari Ida Di Filippo e Gianluca Torre insieme a Tommaso Zorzi, che per l'occasione esplorano B&B e case vacanza uniche in Italia, concentrandosi sulle storie degli host e non solo sul lusso delle strutture. La prima stagione ha avuto un ottimo riscontro in termini di spettatori e consenso sulle diverse piattaforme, grazie alla riproposizione di due dei tre volti protagonisti di un altro format di successo, Casa a prima vista, con l'aggiunta al terzetto di un volto noto come Tommaso Zorzi che si è mostrato in una nuova veste.

Quando torna Turisti per case

Nella prima edizione sono stati realizzati complessivamente sei episodi da 60 minuti ciascuno, in cui i conduttori vivono l'esperienza come "ospiti", con l'obiettivo di raccontare storie di vita autentiche legate alla creazione di strutture ricettive singolari. Non sono ancora chiari i tempi di lavorazione della nuova stagione di Turisti per case, ma è lecito pensare che il programma tornerà in onda proprio nel prossimo autunno.