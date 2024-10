Tinì Cansino su Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Le piace essere assaggiata da quelli che le piacciono”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Il primo commento pungente della stagione di Uomini e Donne in corso rivolto a Gemma Galgani arriva, a sorpresa, da Tinì Cansino. La donna, opinionista insieme Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha alluso all’abitudine mai nascosta da Gemma di procedere spedita nella conoscenza con i suoi corteggiatori, anche sotto il profilo fisico, prima di poter esprimere un giudizio concreto. L’occasione è arrivata quando la dama torinese ha deciso di dare una seconda opportunità al cavaliere Valerio, precedentemente scartato proprio perché durante un’esterna si era rifiutato di baciarla.

Perché Gemma Galgani è tornata a frequentare Valerio

Nel corso della puntata di oggi, Galgani ha fatto sapere di averci ripensato e di volere continuare a conoscere Valerio. Tina le ha quindi domandato fintamente premurosa se avesse bisogno che le fosse prenotata una camera doppia. A quel punto, per non ricadere negli errori commessi in passato, Valerio ha spiegato che con Gemma sarebbe finalmente arrivato il bacio che la donna sognava. A quel punto, però, è stata proprio la Galgani a mettere un freno: “Devo valutare la situazione con calma, senza cose plateali e senza troppe cose esaltate, perché voglio capire un attimino come sarà l’evolversi della conoscenza. Tutte queste cose, così eccessive, mi avevano spaventata e te lo avevo già detto”. Sperti le ha quindi ricordato che non era mai accaduto, in passato, che si tirasse indietro rispetto alla possibilità di rendere concreta una conoscenza con un uomo che le piacesse davvero.

L’analisi di Tinì Cansino su Gemma Galgani

Tinì ha quindi provato ad analizzare l’atteggiamento di Gemma per fornire a Valerio tutti i consigli che riteneva potessero servirgli: “Io volevo dare un consiglio al signor Valerio perché se stasera lei non le darà il bacio, il bacione, credo che lei sarà delusa e dopodiché verrà scartato. (…) Con molto rispetto, lei va sul concreto, vero Gemma? A te ti piace essere assaggiata da chi ti piace. Se lui non lo fa, lo mandi via. Oramai si sa”. Un commento che ha scatenato le risate del pubblico e degli opinionisti in studio.