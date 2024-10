video suggerito

Valerio si dichiara a Gemma a Uomini e Donne: “Ho un’attrazione per il tuo corpo”. La reazione della Dama Al centro dello studio di Uomini e Donne, Valerio ha confessato i motivi del suo interesse nei confronti di Gemma Galgani: “Mi sto esponendo anima e corpo perché mi interessi, sono attratto dal tuo corpo e lo desidero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gemma Galgani

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre al centro dello studio sono finiti Gemma Galgani e Valerio, il 61enne napoletano che gestisce un b&b ad Olbia. Nelle scorse puntate tra i due la conoscenza sembrava essersi interrotta a causa dei modi di fare del Cavaliere, ritenuti troppo plateali e poco sinceri da Galgani. Adesso, però, tra i due le cose non sembrano essere finite e Valerio ha confessato il suo interesse fisico e mentale: "Mi sto esponendo anima e corpo perché mi interessi, sono attratto dal tuo corpo, lo desidero e ho una forte attrazione per la tua classe e la tua eleganza".

La confessione di Valerio

Nella puntata precedente, Gemma aveva deciso di eliminare Valerio perché aveva dubbi sul fatto che il suo interesse potesse essere poco genuino. A quel punto, il Cavaliere ha spiegato i motivi del suo coinvolgimento, che dipendono sia dall'apprezzamento del suo carattere che del suo aspetto fisico:

Sono sicurissimo dell'interesse, mi sto esponendo anima e corpo perché mi interessi, sono attratto dal tuo corpo, lo desidero e ho una forte attrazione per la tua classe e eleganza. Io sono pronto, la prima volta che ci siamo visti il mio comportamento ti ha fatto fraintendere perché io rispetto le donne e non potevo saltarti addosso anche se lo avrei voluto molto.

La reazione di Gemma e i dubbi del parterre

Gemma è rimasta colpita dalle parole di Valerio e, anche se ritiene che alcune sue reazioni siano ancora un po' troppo pleateali, ha deciso di tenerlo per conoscerlo meglio: "Proviamo a rivederci", gli ha proposto. Dal parterre, però, qualcuno ha avanzato qualche dubbio rispetto alla sincerità del napoletano. Come Cristina Tenuta, che ha detto: "Se dici di desiderarla così tanto, perché il bacio passionale non c'è stato ancora?". Gemma ha risposto: "Devo valutare la situazione, tutte queste cose eccessive mi hanno spaventata".