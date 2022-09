Tina Cipollari attacca Federica Aversano a Uomini e Donne e scoppia lo scontro: “Sei ridicola” Durissimo scontro tra Tina Cipollari e Federica Aversano a Uomini e Donne: hanno litigato furiosamente dopo che la tronista si è rifiutata di continuare la conoscenza con Francesco. “A lei piacciono i pupazzetti, è una grossa prepotente” l’attacco dell’opinionista.

A cura di Gaia Martino

Federica Aversano e Tina Cipollari si sono rincontrate in questa nuova stagione di Uomini e Donne e tra loro continua a non scorrere buon sangue. Nella puntata di oggi il primo durissimo scontro tra le due donne, dopo i numerosi avuti prima delle vacanze estive. A scatenare l'ira dell'opinionista l'atteggiamento della tronista che dopo essere uscita con il corteggiatore Francesco, ha deciso di "eliminarlo".

Il confronto tra Federica e Francesco dopo l'esterna

A Federica Aversano non è andato giù il modo di fare di Francesco in esterna: "Ho scelto lui perché l'ho visto spavaldo con connotazione positiva. Sono andata lì senza metterlo a suo agio. Però sento a pelle che tu secondo me non sei così spavaldo, quando ti metto in difficoltà indietreggi. Mi piacerebbe che tu fossi spontaneo". Il corteggiatore ha subito replicato sostenendo di essersi comportamento come si sentiva: "Sono sempre stato me stesso. Tu sei sempre stata sulle tue, distaccata". "Me ne sono andata da lì con il punto interrogativo. Lo devo capire" ha continuato la tronista prima che il giovane le spiegasse che trattandosi di appuntamento al buio, è uscito con lei per curiosità ma non aveva un profondo interesse dal punto di vista estetico. "Sei molto paraculo" ha così replicato prima di eliminarlo: "Per me puoi andare".

L'ira di Tina Cipollari contro la tronista

Tina Cipollari è intervenuta quando Francesco ha accusato la tronista di essere superficiale. "Ti elimina evidentemente perché sceglie la strada più semplice, tu sei troppo complicata" le prime parole dell'opinionista, che ha continuato: "A lei non piacciono gli uomini che le tengono testa, lei vuole un pupazzetto". "Questo lo dici tu" l'immediata replica, "poi vediamo se uscirò con uno così".

"Tu sei questa, lui ti tiene testa e tu non lo vuoi un ragazzo accanto. Perchè tu sei una grande prepotente. A te piacciono i mediocri" – ha urlato la Cipollari – "Sei piccola, cresci. Per fare la prima donna devi avere la stoffa".

"Tu sei una donna molto intelligente ma a volte dici cose stupide" la replica di Federica Aversano. Dopo altri botta e risposta con i toni particolarmente alti, si sono accusate a vicenda di essere "ridicole".