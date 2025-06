video suggerito

Teresanna Pugliese e Cristina Plevani litigano all'Isola dei Famosi: "Aspetto che vai a casa, falsa" Scontro all'Isola tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani. Le due naufraghe hanno litigato animatamente per colpa della legna sul fuoco. Dopo le accuse della Plevani, l'ex di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime: "Il giorno prima mi abbracciano, il giorno dopo mi dicono che sono falsa. Questa roba mi uccide".

A cura di Gaia Martino

All'Isola dei Famosi ieri Teresanna Pugliese e Cristina Plevani hanno discusso animatamente. Tra le due naufraghe ci sarebbe un rapporto di amore e odio: dopo aver condiviso tanti momenti insieme, ieri si sono scontrate alzando i toni. L'ex di Uomini e Donne, dopo la lite, è scoppiata in lacrime con Jey: a lui ha confessato di sentirsi incompresa dagli altri che non sarebbero sinceri con lei.

Lo scontro tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani

Lo scontro tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani si è acceso per colpa della legna sul fuoco. Un semplice botta e risposta si è trasformato in una lite: l'ex di Uomini e Donne ha accusato la naufraga di essere troppo negativa. La replica della Plevani, però, è stata piccata: l'ha accusata di essere falsa. "Se non ti sta bene cambia isola. Sei sempre negativa. Io faccio i monologhi? Sono falsa? Non hai mai parlato per 2 mesi, all'improvviso sei venuta fuori con i monologhi. Mi sono offesa perché non puoi abbracciarmi, sorridermi, e poi dirmi che sono machiavellica. La falsa sei tu, sei stata zitta per 2 mesi poi esplodi alle nomination. Io sono sempre stata questa" ha dichiarato la Pugliese. "Aspetto che vai a casa, poi posso tornare anche io. Non parlare di amiche. Ti sei offesa? Ma chi ci crede" ha ribattuto la Plevani.

Le lacrime di Teresanna Pugliese: "Questa roba mi uccide"

Teresanna Pugliese dopo lo scontro con Cristina Plevani non è riuscita a trattenere le lacrime. Si è sfogata con Jay, ammettendo di sentirsi presa in giro dal resto del gruppo che, stando alle sue parole, non sarebbe sincero con lei. "La cosa che mi ferisce è che hanno la capacità di cambiare da un momento all'altro. Il giorno prima mi abbracciano, mi danno uno sguardo familiare, il giorno dopo mi dicono che sono falsa. Dico, ma come è possibile? Questa roba mi uccide", le parole.