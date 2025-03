video suggerito

Televoto Grande Fratello 2025, i dati della semifinale: percentuali concorrenti e analisi televoto flash Le percentuali del televoto del Grande Fratello 2025 nella serata della semifinale di lunedì 24 marzo. L'analisi dei dati per ogni concorrente e voti validi. Quali sono i risultati del televoto settimanale e dei televoti flash aperti a sorpresa durante la diretta. Eliminati: Giglio, Javier e Shaila Gatta.

Le percentuali del televoto del Grande Fratello 2025 nella serata della semifinale di lunedì 24 marzo. L'analisi dei dati per ogni concorrente e voti validi. Quali sono i risultati del televoto settimanale e dei televoti flash aperti a sorpresa durante la diretta. Eliminati: Giglio, Javier e Shaila Gatta.

Percentuali televoto eliminati di lunedì 24 marzo

Al televoto settimanale di lunedì 24 marzo c'erano tre concorrenti, grandi protagonisti di questa edizione. Trionfa e resta nella casa, Chiara Cainelli con 41,27% di voti; a seguire, Helena Prestes con 37,97% di voti, portata da sempre come favorita per la finale e invece rimasta un passo indietro nella classifica del pubblico; ultimo e primo eliminato della serata, Luca Giglioli con 20,76% di voti. Si passa al televoto flash per il salvataggio intermedio.

L'analisi dei dati del primo televoto flash

Al primo televoto flash finiscono quattro concorrenti. Torna a trionfare per numero di consensi anche in questa fase, Chiara Cainelli con 34,92% dei voti; in un distacco minimo, la segue Helena Prestes con 34,29% di voti; appare Shaila Gatta con il 16,38% di voti al terzo posto; crolla all'ultimo posto, Javier Martinez con il 14,41% di voti ed esce definitivamente dalla casa del Grande Fratello 2025. Si concludono le fasi di voto con l'apertura dell'ultimo televoto flash dedicato a chi avrebbe meritato la finale.

Percentuale televoto per la finale di lunedì 31 marzo

Ultimo televoto flash dal titolo ‘chi vuoi in finale'? Scalza Cainelli per la prima volta durante la serata, Helena Prestes con 52,22% dei voti e vola in finale con il massimo del consenso popolare; la segue, appunto, Chiara Cainelli con il 31,38% dei voti e chiude la classifica di un podio che guardava al traguardo la concorrente Shaila Gatta con il 16,40% dei voti, risultando così l'ultima eliminata della semifinale. "La vita non è giusta", ha commentato in studio, scambiandosi promesse di amore eterno con Lorenzo Spolverato, già finalista.