Tapiro a Helena Prestes dopo il GF: "Pensavo di vincere. Lorenzo protetto da una forza che non conosco" Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato il Tapiro d'oro a Helena Prestes per il secondo posto alla finale del Grande Fratello. La modella brasiliana ha rivelato che pensava di vincere: "Volevo comprare casa", le parole prima dei commenti su Zeudi e Lorenzo.

A cura di Gaia Martino

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati raggiunti da Valerio Staffelli e le telecamere di Striscia La Notizia. L'inviato del tg satirico ha consegnato il Tapiro d'oro alla modella brasiliana per il secondo posto conquistato al Grande Fratello. Su Zeudi Di Palma, che ha esultato all'annuncio di Signorini sulla vincitrice, l'ex gieffina ha commentato: "Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti".

La consegna del Tapiro a Helena Prestes

Questa sera a Striscia la notizia, dalle 20.35 su Canale5, Valerio Staffelli andrà in onda il servizio che vedrà la consegna del Tapiro d’oro a Helena Prestes, battuta da Jessica Morlacchi durante la finale del Grande Fratello. Il suo secondo posto ha sorpreso molti, le ha detto l'inviato del tg satirico: la modella ha rivelato che sentiva di avere la vittoria tra le mani. "Mi sono sentita molto amata, mi sono sentita vincitrice. Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi una casa, e invece non posso più", le sue parole. Poi, riferendosi alla sua relazione con Javier Martinez, presente accanto a lei nel servizio, ha aggiunto: "Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore". Incalzata da Staffelli, Helena Prestes ha nominato le persone che le stavano antipatiche in Casa, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma, e su quest’ultima, che ha esultato quando è stata proclamata Jessica vincitrice, ha aggiunto: "Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici".

"Lorenzo protetto dal GF?", la battuta della Prestes

Valerio Staffelli ha poi domandato a Helena Prestes se, secondo lei, Lorenzo Spolverato è stato "protetto" dal Grande Fratello durante il suo lungo percorso nella Casa. L'ex gieffina ha così risposto: "No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un "Grande Fratelliño".

