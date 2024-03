Tananai e le sbronze con gli amici per la Maratona Mentana: “Finivamo ogni volta così” Tananai scherza a Viva Rai2, dove è tornato per la prima volta in pubblico dopo sei mesi di stop. Interrogato da Enrico Mentana, il cantante ha spiegato la ragione della sua passione per le maratone elettorali del giornalista, raccontando di una tradizione divertente con gli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tananai è tornato dopo un silenzio lungo sei mesi con la sua nuova fatica discografica, dal titolo Veleno, presentata a Viva Rai2 da Fiorello. Un'alba insolita per il cantante, che ha raccontato senza mezzi termini di essere totalmente inadeguato a certi orari, da nottambulo incallito: "A quest'ora non mi alzavo nemmeno quando andavo a scuola. Da bambino ho fatto le medie in una casa di fronte alla scuola e arrivavo ancora più in ritardo perché mi dicevo che tanto era sotto".

Dopo aver cantato la sua Veleno, una delle canzoni che ha scritto nella pausa di sei mesi che ha deciso di prendere dopo il successo della prima parte del 2023, Tananai si è prestato alle gag di Fiorello e alla sua intervista anomala, per la quale ha usufruito dell'aiuto di tanti volti noti della Tv che hanno fatto domande a Tananai. Da Giorgia Cardinaletti a Bruno Vespa, Giorgia, Amadeus e Enrico Mentana. Quest'ultimo, salutando Tananai, gli ha chiesto: "Ho saputo che mi segui spesso e, nel ringraziarti, ti chiedo: perché?".

Il racconto di Tananai a Viva Rai2

Tra le risate generali Tananai ha quindi spiegato il motivo della sua passione per Mentana, raccontando di un gioco fatto insieme ad alcuni amici in occasione delle maratone elettorali del direttore del Tg La7, diventate proverbiali negli ultimi anni: "C'era questo gioco che facevamo con i miei amici, ogni volta che lui faceva il suo verso noi bevevamo uno shottino e quindi finivamo sbronzi".

Perché Tananai è sparito per 6 mesi

Nell'annunciare la sua Veleno, che è legata a un tour in partenza il prossimo novembre, Tananai aveva spiegato ai suoi fan la pausa che aveva deciso di prendere: "Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto. Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene".