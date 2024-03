Ayle dopo l’uscita da Amici 23: “Ho imparato ad affrontare i miei demoni. Ringrazio Maria De Filippi” “Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Ringrazio Maria De FIlippi e Anna Pettinelli”, così Ayle in un lungo post su Instagram ha parlato per la prima volta dopo la sua eliminazione da Amici, avvenuta durante la prima puntata del Serale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ayle è tornato sui social dopo l'eliminazione da Amici 23. Il cantante ha dovuto abbandonare il Serale nella prima puntata, andata in onda sabato 23 marzo, insieme al ballerino Kumo. Sul suo profilo Instagram ha dedicato un lungo post all'esperienza nel talent di Maria De Filippi, durata diversi mesi, tra momenti di difficoltà e di grandi soddisfazioni.

Il messaggio di Ayle dopo l'uscita da Amici 23

"Credo che una parte del mio cuore sia ancora ferma qui. Ho passato tanti stati d’animo e credo di dover ancora metabolizzare il tutto", ha scritto Ayle su Instagram, condividendo alcune alcune immagini dei mesi passati nella scuola di Amici. Il cantante ha poi ringraziato tutte le persone che lo hanno supportato, dai fan a Maria De Filippi e Anna Pettinelli, che non ha mai smesso di credere nel suo talento:

Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato dei bellissimi messaggi e che mi sono state vicine.Volevo ringraziare Amici e Maria per la grandissima opportunità e per questo percorso incredibile. Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Volevo ringraziare anche Anna Pettinelli per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso.

Ayle ha imparato molto ad Amici, sia a livello personale che artistico, e ad oggi confessa di avere ancora bisogno di tempo per metabolizzare quanto è accaduto:

Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Alla domanda “come stai?” Al momento non so bene cosa rispondere. Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno.

Il percorso di Ayle nella scuola di Amici

I mesi che Ayle ha passato ad Amici 23 non sono stati sempre facili: il cantante livornese ha infatti vissuto diversi momenti di difficoltà, che l'avevano portato alla decisione di uscire dal talent, ribadendo che la posizione in classifica non aveva nulla a che fare con la sua scelta. "Ho bisogno di andarmene", aveva detto alla sua insegnante Anna Pettinelli. Dopo essere tornato a casa a Livorno, però, aveva contattato la produzione per chiedere di rientrare. I prof di canto e di ballo avevano discusso a lungo sul suo destino e anche al resto dei ragazzi era stato chiesto di esprimere la loro opinione. La maggioranza era contraria, ma l'ultima parola è stata di Pettinelli, che ha deciso di dargli una seconda (e ultima) chance. Così, dopo altre sfide affrontate, aveva conquistato una maglia del Serale.