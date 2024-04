video suggerito

Anticipazioni Serale di Amici 23: un eliminato e due ospiti nella puntata del 6 aprile Le anticipazioni del terzo Serale di Amici 23 in programma per sabato 6 aprile, in prima serata su Canale5. SuperGuidaTv fornisce i dettagli della puntata registrata oggi: "Un solo allievo eliminato, Tananai e Barbara Foria ospiti". Attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Questo pomeriggio di giovedì 4 aprile è stata registrata la nuova puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda sabato 6 aprile 2024. SuperGuidaTv ha fornito le anticipazioni del terzo appuntamento del talent show di Maria de Filippi conclusosi con una sola eliminazione. Tra gli ospiti, invece, un cantante arrivato in studio per presentare il suo nuovo singolo e una comica. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del terzo Serale di Amici 23

La nuova puntata del Serale di Amici, in programma per sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Canale5, è stata registrata oggi e si sarebbe conclusa con una sola eliminazione. SuperGuidaTv fa sapere che i primi a sfidarsi sono stati i team di Pettinelli/Todaro contro Cuccarini/Emanuel Lo: la sfida sarebbe stata vinta dai primi citati. La prima esibizione sarebbe stata tra Martina vs Mida ed avrebbe scatenato un'accesa lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini: "Anna Pettinelli litiga anche con Cristiano Malgioglio e Giofré deve dividerli", si legge. Al termine della prima manche, Lucia sarebbe finita al ballottaggio finale per l’eliminazione. La seconda manche avrebbe visto la vittoria di Zerbi/Celentano e Lil Jolie sarebbe finita al ballottaggio, anche lei a rischio eliminazione. La terza sfida tra Zerbi/Celentano e Cuccarini/Todaro si sarebbe conclusa con la vittoria dei primi citati e con Sofia che "va al ballottaggio finale". La prima a salvarsi delle tre sarebbe stata Lil Jolie: Sofia e Lucia sarebbero dunque finite al ballottaggio finale. L'esito è stato svelato in casetta: i telespettatori scopriranno chi delle due sarà eliminata al termine della puntata, sabato sera.

Gli ospiti della puntata di sabato 6 aprile

Scrive SuperGuidaTv che gli ospiti del terzo Serale di Amici 23, registrato oggi, sono Tananai, cantante che ha presentato in studio il nuovo brano, Veleno, e la comica Barbara Foria.