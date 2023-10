Tale e quale show 2023, Lorenzo Licitra è il vincitore della quinta puntata: la classifica aggiornata Lorenzo Licitra, con l’imitazione di Alex Baroni, ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show 2023, andata in onda venerdì 20 ottobre su Rai 1. Ultimo Scialpi che avrebbe dovuto imitare Nick dei Cugini di Campagna ma, a causa di un problema di raucedine, non si è esibito.

Venerdì 20 ottobre, su Rai Uno, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2023, la trasmissione di Carlo Conti con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello in giuria. Oltre a loro, il quarto giurato a sorpresa: Leonardo Fiaschi che ha vestito i panni di Morgan. Il vincitore della quinta puntata è stato Lorenzo Licitra che ha imitato Alex Baroni. Ultimo Scialpi che ha deciso di non esibirsi. Avrebbe dovuto imitare Nick dei Cugini di Campagna, ma ha avuto un problema di raucedine che non si è risolto con le cure mediche. I concorrenti si sono sfidati cantando alcuni dei successi della musica italiana e internazionale. I ripetenti Paolantoni e Cirilli hanno imitato i Village People con l'aiuto di Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli. Assente Maria Teresa Ruta che, dopo l'ultima esibizione, ha riportato la frattura delle costole. Al suo posto la figlia Guenda Goria, che ha fatto commuovere il padre Amedeo – in prima fila – imitando Elettra Lamborghini. Pamela Prati si è cimentata nell'ardua impresa di imitare Renato Zero.

Chi ha vinto la quinta puntata, la classifica provvisoria

Il vincitore della quinta puntata, con 64 punti, è stato Lorenzo Licitra che ha imitato Alex Baroni, intonando la canzone Cambiare. Un omaggio all'artista che ha convinto i giudici. Ecco la classifica della quinta puntata:

1 – Lorenzo Licitra che ha imitato Alex Baroni – 64 punti;

2 – Luca Gaudiano che ha imitato Hozier – 59 punti;

3 – Jo Squillo che ha imitato Annie Lennox – 58 punti;

4 – Alex Belli che ha imitato Mr. Rain – 55 punti;

5 – Ilaria Mongiovì che ha imitato Shakira – 53 punti;

6 – Jasmine Rotolo che ha imitato Rihanna e Guenda Goria che ha imitato Elettra Lamborghini – 46 punti;

8 – Ginevra Lamborghini che ha imitato Elodie – 41 punti;

9 – Pamela Prati che ha imitato Renato Zero – 33 punti;

10 – Paolantoni & Cirilli che hanno imitato i Village People – 25 punti;

11 – Scialpi (non si è esibito) – 24 punti.

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2023

Come ogni settimana, i concorrenti hanno saputo su quali personaggi dovranno lavorare in settimana. Ecco quali imitazioni vedremo nella prossima puntata, in onda venerdì 27 ottobre, sempre in prima serata su Rai1: