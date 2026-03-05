Susanna fa il tour dello studio di Affari Tuoi per cercare il pacco giusto, quanto c’era in quello che ha scelto

Ad Affari Tuoi è la volta di Susanna da Montesilvano, la pacchista accetta un cambio e per cercare il pacco giusto fa un giro dello studio a braccetto con la zia “magica” e De Martino. Ecco quanto c’era nel pacco scelto.

La puntata di giovedì 5 marzo di Affari Tuoi vede come protagonista Susanna, da Montesilvano, che lavora nella storica pizzeria di famiglia ed è in trasmissione da 36 puntate. Ad accompagnarla c'è la zia Donatella.

La partita di Susanna

La partita inizia con la speranza di trovare nei primi tre tiri il pacco contenente Gennarino che vale ben 11mila euro. Vanno via i pacchi da 10mila, 15mila euro e 20mila euro. Con la seconda tripletta vengono aperti i pacchi da 20 euro e l'invenzione di Herbert Ballerini: lo zucchero a vela. La prima chiamata col dottore, parte con un'offerta da 40mila euro: "Una bella cifra, ma abbiamo appena iniziato, dopo sei puntate fammici sta un pochetto". I tiri successivi portano via 20 euro, il Pacco Nero con zero euro e infine 75mila euro.

Lo stacchetto con la pacchista di Sanremo

Susanna accetta il cambio e continua la sua partita

Il Dottore richiama e propone a Susanna un cambio. La pacchista di Montesilvano è propensa ad accettare, la zia le consiglia due numeri, ma alla fine la porta con sé dicendo "Zia vieni che sei un po' magica" e fanno un tour nello studio per scegliere il pacco da prendere, a braccetto con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Il pacco numero, quello che aveva beccato, c'era la ballerina. Con i successivi tiri Susanna perde i 100 mila e i 200 mila euro. Il Dottore, quindi, propone 25mila euro: "So' matta, ma finché vedo i rossi io vado avanti e quindi rifiuto l'offerta" dice Susanna. Nella prossima chiamata, l'offerta sale a 30mila, ma per un tiro, Susanna continua ma perde il sogno dei 300mila euro.

Come finisce la partita di Susanna

Il Dottore offre 7mila euro, ma la pacchista non ha la minima intenzione di accettare e continua, anche se le tocca fare ben 4 tiri. Il primo pacco aperto trova Gennarino, il secondo 50 euro, il terzo zero euro, l'ultimo porta via 50mila euro. De Martino si lascia andare ad una riflessione: "Col miraggio dei 100mila e i 200mila euro, perdiamo di vista una cosa, che 30mila, sono 30mila euro, sono soldi". L'ultima chiamata del Dottore arriva puntuale e propone un cambio. Ma Susanna dopo aver chiesto ai suoi compagni di avventura, a Lupo e Thanat, decide di non cambiare. E ha fatto bene: nel suo pacco c'erano 30mila euro.