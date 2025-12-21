Supercoppa Napoli-Bologna su Italia1, ma se la finale fosse stata con l’Inter sarebbe andata in onda su Canale 5

Mediaset sistema la finale di Supercoppa su Italia1 dopo i risultati delle semifinali. Napoli-Bologna sacrificata: se ci fosse stata l’Inter, sarebbe potuta andare in onda su Canale5.

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, in programma lunedì 22 dicembre alle 20:00, andrà in onda su Italia1. Ma se fosse stata una finale tra Napoli e Inter? O tra Milan e Inter. I dubbi sul fatto che una finale vada in onda su Italia1 sono legittimi. Più di un interrogativo, infatti, viene sollevato nell'ambiente dei commentatori e dei giornalisti. Osservazioni che non sono sfuggite neanche al giornalista e collega Massimo Falcioni che pubblica su X un dettaglio che chiarisce tutto: il canale di trasmissione non era stato specificato fino all'esito delle semifinali. Un dettaglio apparentemente tecnico che nasconde una strategia ben precisa.

Il canale fantasma fino all'ultimo

Durante la puntata di Pressing, andata in onda domenica scorsa, quando cioè non si erano ancora giocate le semifinali, la grafica mostrata da Mediaset per le partite di Supercoppa presentava un vuoto significativo: per la finale del 22 dicembre non compariva ancora l'indicazione del canale di messa in onda. Le semifinali erano già state programmate – Napoli-Milan giovedì 18 su Italia1, Bologna-Inter venerdì 19 sempre su Italia1 – ma per l'atto conclusivo del torneo, nessuna certezza. Una mancata indicazione che, secondo Falcioni, non è casuale ma strategica. L'idea è chiara: aspettare di vedere chi arriva in finale prima di decidere dove allocare la partita.

La gerarchizzazione degli eventi sportivi

Il ragionamento del giornalista è diretto: "Se la finale fosse stata Milan-Inter o Napoli-Inter sarebbe sicuramente andata su Canale5". Due big del calcio italiano, due marchi che garantiscono ascolti importanti, meritano la rete ammiraglia. Bologna-Napoli, invece, pur essendo la finale di un trofeo nazionale (peraltro la giusta finale di Supercoppa tra le due vincenti delle competizioni nazionali della scorsa stagione), può essere "sacrificata" su Italia1. Non si tratta di una questione di qualità tecnica, ma di pura logica commerciale.