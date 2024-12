Stefania Orlando al Grande Fratello, la provocazione di Beatrice Luzzi: “Sei entrata nella casa grazie a me”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Stefania Orlando è entrata nella casa del Grande Fratello in qualità di nuova concorrente nella puntata di lunedì 16 dicembre 2024. La showgirl ed ex gieffina ha varcato nuovamente la porta rossa a distanza di 4 anni dalla sua ultima partecipazione al reality ed ha subito battibeccato con Beatrice Luzzi, opinionista di cui ha spesso parlato ospite di Pomeriggio5 accusandola di fare spesso la vittima. In diretta i due volti dello spettacolo si sono confrontati: "Sei un po' permalosa", le parole.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando

Beatrice Luzzi, dallo studio del Grande Fratello, ha provocato Stefania Orlando dopo il suo ingresso: "Ho saputo che mi difese quando ero nella casa, poi ho visto che aveva cambiato idea. Perché dici che facevo la vittima?". La nuova concorrente del reality, dalla casa, ha replicato: "Io non sono critica, sono obiettiva. Forse lei è un po' permalosa. Ho notato che lo scorso anno hai avuto vari momenti in cui sei stata emarginata, bullizzata. Eri vittima ma giocavi. Io non sono mai stata cattiva, a Natale poi siamo tutti più buoni". "Io cerco di essere sempre costruttiva. Tu hai puntato sul cavallo giusto, visto dove sei" ha continuato l'opinionista. Alfonso Signorini ha allora scherzato: "Ah lei è finita al GF grazie a te? Un po' mitomane la Luzzi". Stefania Orlando ha subito risposto a tono: "Non ho mai cambiato idea sul fatto che sei stata una concorrente formidabile, avresti dovuto vincere. Questo non vuol dire che io non possa avere delle opinioni. Secondo me sei bigotta".

L'ingresso di Stefania Orlando al Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello del 16 dicembre, Stefania Orlando ha fatto il suo ingresso in Casa. È entrata come nuova concorrente insieme a Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Per la showgirl si tratta della seconda volta nel reality di Signorini: "Quanto ti ho corteggiato per averti, ce l'ho fatta" ha dichiarato il conduttore. "Per me è una gioia essere qui. A te non so dire di no" ha replicato la Orlando.