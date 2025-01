“Squalifica dal Grande Fratello di Giglio e Javier per omofobia”, la richiesta dei fan di Zeudi Di Palma

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Squalifica di Javier Martinez e Luca Giglio dalla casa del Grande Fratello. È questa la richiesta dei fan di Zeudi Di Palma sui social, tramite la sua pagina ufficiale, dopo alcune affermazioni dei concorrenti nei confronti dell'ex Miss Italia ritenute omofobe. Ecco cosa hanno detto e cosa starebbe pensando di fare lo staff della concorrente.

La richiesta dei fan di Zeudi Di Palma

Nella casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha parlato della sua bisessualità e non ha nascosto l'interesse nei confronti di Helena Prestes, con cui sta vivendo un rapporto fatto di alti e bassi. Chiacchierando con Javier, Giglio ha commentato: "Devi farle capire come va la natura". Un'affermazione che non è passata inosservata sui social, dove i fan dell'ex Miss Italia chiedono che la concorrente venga messa a conoscenza dei commenti perché "la stanno facendo passare per quella che non è". Oltre a chiedersi come sia possibile che il conduttore Alfonso Signorini permetta "frasi omofobe", vogliono che i due concorrenti siano squalificati. "Stop omofobia", è il messaggio più volte pubblicato sul profilo Instagram della concorrente, che ha ricondiviso messaggi ricevuti da fan e non solo.

Cosa hanno detto Giglio e Javier su Zeudi Di Palma

In un dialogo notturno con Javier Martinez, Giglio si è lasciato andare ad alcune affermazioni che non sono passate inosservate sui social. Riferendosi all'ex Miss Italia e alla sua attrazione per Helena Prestes, pur senza nominarla direttamente, il concorrente ha detto: "Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello. Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna". Sui social, in particolare su X, in molti hanno accusato il concorrente di omofobia.