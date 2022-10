Sopravvissuti cala a picco negli ascolti tv, il GFVip nonostante il PratiGate resta stabile La seconda puntata di Sopravvissuti cala rispetto al primo appuntamento della fiction, il Grande Fratello Vip resta stabile nonostante il racconto di Pamela Prati. Continua a crescere, invece, Stasera Tutto è Possibile.

A cura di Ilaria Costabile

Il lunedì sera autunnale lascia ampio spazio ai programmi della prima serata che, però, non sembrano catturare particolarmente il pubblico italiano, ormai diviso tra fiction e reality show. Se, infatti, la seconda puntata di "Sopravvissuti" con Lino Guanciale, non ha toccato nemmeno i tre milioni di telespettatori, dato piuttosto bassino per un prodotto seriale Rai, ma soprattutto registra un calo notevole dal primo appuntamento, che aveva segnato quasi un milione in più di presenze. Il Grande Fratello Vip, invece, competitor ufficiale della prima serata del lunedì, rimane stabile con il suo 20% di share, sintomo del fatto che, in fin dei conti, lo show ha un suo pubblico di fedelissimi.

Stasera Tutto è Possibile si conferma un successo

In crescita rispetto al risultato della prima puntata, invece, è Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino che conquista quasi il 10% di share, confermandosi come uno dei prodotti più riusciti della seconda rete Rai. Il trio formato dall'ex ballerino, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, insieme alla presenza ormai fissa di Vincenzo De Lucia, è ormai sintomo di successo assicurato per lo show, che ha conquistato gli italiani con leggerezza e simpatia.

Ascolti tv lunedì 10 ottobre 2022

Nella serata di ieri, lunedì 10 ottobre 2022, su Rai1 Sopravissuti, in onda dalle 21.41 alle 23.35, ha interessato 2.753.000 spettatori arrivando al 15.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, dalle 21.45 alle 25.19, è stata la scelta di 2.730.000 spettatori segnando il 20.9% di share (Grande Fratello Vip Night 1.114.000 – 30.5%, Grande Fratello Vip Live 614.000 – 19.7%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è stato visto da 1.502.000 spettatori registrando al 9.6% di share. Su Italia 1 Peppermint – L’Angolo della Vendetta ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori raggiungendo il 7.5% di share. Su Rai3 PresaDiretta è stato visto da 1.444.000 spettatori arrivando ad uno share del 7.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha guadagnato l'attenzione di 891.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 True Lies ha registrato 468.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.8% con 352.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy è stato visto da 559.000 spettatori con il 2.8% di share.