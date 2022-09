Sophia Loren, Rai1 dedica una prima serata all’attrice nel giorno del suo compleanno Martedì 20 settembre una serata speciale su Rai1 dedicata al documentario “Sophia!”, in cui l’attrice ripercorre la sua carriera in occasione dei suoi 88 anni.

A cura di Andrea Parrella

Martedì 20 settembre Sophia Loren compirà 88 anni e per l'occasione Rai1 omaggerà l'attrice partenopea con una prima serata interamente dedicata a lei. Lo farà con la messa in onda, alle 21.25, "Sophia!", un docufilm realizzato da Rai Documentari nel quale sarà raccontata la sua carriera. Il documentario è stato realizzato da Marco Spagnoli, regista e critico cinematografico, si avvale di una narrazione fatta in prima persona proprio da Sophia Loren e passa in rassegna tutto il percorso artistico dell'attrice, dagli inizi ai film più celebri, i grandi sodalizi artistici e l'epopea di quello che è diventato un autentico mito e simbolo dell'arte e la cultura italiana.

La vita e la carriera di Sophia Loren

Grazie all'utilizzo di un ampio repertorio, il documentario scopre la vita di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, questo il nome completo di Sophia Loren, andando più a fondo anche nei rapporti personali e di amicizia, l’amore per Carlo Ponti, il flirt con Cary Grant, l’ammirazione per Vittorio De Sica, l’amicizia e la complicità professionale con Marcello Mastroianni, la testardaggine con cui ha voluto a tutti costi diventare madre, la vittoria di molti premi internazionali. Molte le curiosità e i contenuti speciali, ad esempio la prima intervista radiofonica rilasciata da Sophia Loren ancora agli albori della sua carriera. Il commento è stato registrato negli Studi di Cinecittà, che della giovane hanno dato di fatto i natali artistici a Sophia Loren.

Le attrici ospiti del documentario

Diverse le ospiti del documentario che analizzeranno la carriera di Sophia Loren e l’eredità artistica dell'attrice: da Claudia Gerini a Matilde Gioli, passando per Margareth Madè, Ludovica Nasti (la piccola Lila ne L'Amica Geniale che ha raccontato spesso di ispirarsi proprio a Sophia Loren, di cui peraltro è conterranea), così come Lina Sastri e Valeria Solarino.