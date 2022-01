Silvia Toffanin chiede “L’ultima volta che hai fatto l’amore”, Giuliana De Sio: “No, non rispondo” Ospite della puntata di sabato 22 gennaio di Verissimo è Giuliana De Sio. L’attrice parla della sua carriera, ma anche del suo rapporto con l’amore, provando a rispondere anche ad una domanda imbarazzante.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di sabato 22 gennaio 2022 di Verissimo è l'attrice Giuliana De Sio. Già più volte nel salotto di Silvia Toffanin, anche stavolta ha raccontato qualcosa della sua vita e della sua carriera, offrendo al pubblico momenti di simpatia e sincero divertimento, anche quando l'intervista ha toccato momenti ben precisi del suo privato. Eppure, c'è stata una domanda alla quale l'artista, sebbene sia stata lei stessa ad incitare la conduttrice, non ha voluto rispondere.

Giuliana De Sio e l'amore

Dopo aver parlato della sua carriera tra cinema, televisione e teatro che ha visto Giuliana De Sio protagonista di tanti titoli importanti dello spettacolo italiano, si passa al racconto della vita privata, dell'amore e dei sentimenti. L'attrice, quindi, scuotendo la testa alle domande della conduttrice dichiara: "Non ho talento per queste cose, non sono portata. I miei amici dicono che sono io che non lo voglio, ma io lo voglio disperatamente. Sono dieci anni che non mi innamoro. C’è una medicina per aiutarmi? Con il tempo desideri una nicchietta, qualcosa".

La domanda imbarazzante di Silvia Toffanin

Eppure storie importanti ce ne sono state, come quella con Alessandro Haber che, in più occasioni, ha dichiarato che l'attrice è stata l'amore più grande della sua vita, nonostante lei stessa dichiari di non ricordare tanti momenti della loro storia. Continuando la chiacchierata con Silvia Toffanin, sul finire dell'intervista l'attrice dice: "Ah già è finita l'intervista? Siamo qui, fammi una domanda imbarazzante, anche perché ormai non mi sconvolge più niente". La conduttrice, quindi, non esita dinanzi alla proposta e le chiede: "Quando è stata l'ultima volta in cui hai fatto l'amore?". Giuliana De Sio, quindi, sorpresa dalla domanda cerca di evadere la risposta: