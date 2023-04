Silvia e Sabino del Trono Over lasciano insieme Uomini e Donne, lei: “Supereremo la lontananza” Silvia e Sabino del Trono Over hanno lasciato Uomini e Donne insieme. La proposta è arrivata inaspettatamente dal Cavaliere: “Le tre rose indicano la prima fase di conoscenza, poi l’approfondimento e il sentimento. Sono convinto che la partita si gioca fuori, viviamoci fuori”.

Regna l'amore a Uomini e Donne. Sabino e Silvia del Trono Over hanno deciso di lasciare il programma insieme. I due protagonisti del parterre si sono seduti al centro dello studio prima di consegnarsi i regali, poi la scelta: "Sono convinto che la partita si gioca fuori, fuori abbiamo cose da risolvere. Voglio chiederti se vogliamo lasciare il programma e viverci fuori".

Sabino e Silvia nella puntata di Uomini e Donne oggi, dopo essersi seduti al centro dello studio, si sono scambiati dei regali. Il Cavaliere ha regalato tre rose alla Dama, le ha spiegato il loro significato, poi la proposta: "Le rose hanno un significato particolare, sovrapponibile al nostro percorso qui. Le tre rose indicano la prima fase di conoscenza, poi l'approfondimento e il sentimento. Noi ci siamo lasciati l'altra volta con il proposito di riprovarci, la soluzione è viversi. Lì trovi le risposte. Lo abbiamo fatto per telefono perché siamo obbligati a questo, poi l'abbiamo fatto vedendoci. Ieri siamo stati a cena e non ridevo così da molti anni, è stata una bella cosa. Questo ha aggiunto un altro tassello componendo un quadro completo. Lei mi piace, mi attira, per le sue idee, per il suo umorismo. Avevo una richiesta da farti: sono convinto che la partita si gioca fuori, fuori abbiamo cose da risolvere. Voglio chiederti se lasciamo il programma e ci viviamo fuori".

Dopo avergli consegnato un regalo – due biglietti per Bari – Silvia ha accettato la proposta. Con la voce rotta dalle lacrime di commozione, ha confidato al suo nuovo compagno: "Hai raccontato tu la parte bella, l'unica nostra difficoltà è la lontananza. Torino-Bari sono tanti km, da quando sono qui ho preso 60 treni, ho fatto 41 mila km per venire qua. Ora devo iniziare a prendere l'aereo". Dopo il ballo, hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne tra gli applausi dei presenti.