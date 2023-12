Sigfrido Ranucci: “Report resiste a programmi che provano a “scimmiottarne” contenuti e scenografia” Il conduttore di Report difende l’originalità e l’influenza dello storico contenitore di inchieste Rai. In un’intervista a Avvenire allude a programmi che proverebbero a imitare Report, probabilmente il riferimento potrebbe essere a un nuovo titolo Rai.

A cura di Andrea Parrella

I destini di Report sono stati segnati dal cambio radicale della programmazione di Rai 3, che nell'ultimo anno ha portato il programma a spostarsi dal lunedì sera alla domenica, per compensare al vuoto creato dall'addio alla Rai di Fabio Fazio. Il programma, baluardo del giornalismo d'inchiesta del servizio pubblico, non ha deluso sotto il profilo degli ascolti e Sigfrido Ranucci ha parlato della sua squadra in un'intervista ad Avvenire:

La nostra forza è un gruppo di lavoro di 15-16 inviati che io chiamo “young” ma ormai sono tutti uomini e donne di provata esperienza tra i 40-45 anni di età. Il coordinamento è affidato a un desk di altre 7-8 persone e con me si arriva a una squadra di 25. Pur con lo spostamento alla domenica sera riusciamo ancora a “dettare” l’agenda dell’informazione del question time in Parlamento. Inutile fare i paragoni con gli ascolti di Che tempo che fa, si tratta di un’altra trasmissione rispetto a quella di Fabio Fazio, con altro budget a disposizione. Tuttavia per arrivare a un testa a testa, ogni settimana dobbiamo scalare l’Everest con l’infradito.

Ranucci e le imitazioni di Report, frecciata a Salvo Sottile?

Una rilevanza, quella di Report, che Ranucci ribadisce anche in relazione all'influenza che riesce ad avere su altri programmi: "A testimonianza della forza di Report, che resiste nel tempo, anche a programmi che provano a “scimmiottarlo” nei contenuti, nella narrazione e perfino nelle scenografie". Il riferimento, se pure non esplicitato con il nome del programma, sembra essere indirizzato a Farwest, il nuovo programma di inchieste di Salvo Sottile, in onda da questa stagione proprio in quel lunedì sera una volta appannaggio di Report, con un'impostazione visiva che ricorda molto la storia trasmissione.

Il caso Gasparri e la convocazione in vigilanza

Nelle scorse settimane Report, a seguito della puntata sui conflitti d’interesse, è tornato al centro del dibattito per la convocazione di Gasparri in Commisione di Vigilanza Rai, con la scena della carota e del cordiale da molti contestata, compresa Milena Gabanelli, che ne aveva parlato in questa intervista a Fanpage. Ranucci ha commentato anche questa vicenda, spiegando come siano andate le cose:

I motivi veri sono emersi dopo la convocazione. Il pretesto era stato un’inchiesta sull’eredità finanziaria e politica di Berlusconi. Ma poi ha denigrato la storia della trasmissione, usando l’istituzione della vigilanza per un uso proprio: ha detto che stavamo realizzando un’inchiesta su di lui per vendicarci dell’audizione, quando sapeva da 20 giorni prima che stavamo realizzando il servizio.