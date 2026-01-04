Sigfrido Ranucci contro Gasparri: “Vuole fermare l’inchiesta di Report di questa sera”. Il senatore: “Rai scandalosa”

Botta e risposta sui social tra il giornalista e il senatore. Ranucci contesta a Gasparri di avere tentato di fermare la messa in onda di un’inchiesta nella puntata del 4 gennaio di Report. Pochi minuti prima Gasparri aveva attaccato la Rai: “Uno scandalo gravissimo”.

Scontro a distanza tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci.Il giornalista, a meno di un'ora dalla messa in onda della prima puntata di Report dell 2026, ha pubblicato sui social un messaggio in cui critica il senatore Maurizio Gasparri, il quale pochi minuti prima aveva attaccato frontalmente, sempre a mezzo social, la trasmissione di Rai3 in relazione alla messa in onda di un'inchiesta di Paolo Mondani sulle stragi di mafia.

Le parole di Ranucci a pochi minuti dalla messa in onda di Report

Ranucci, intorno alle 19.30, ha accusato Gasparri di avere messo in atto nelle ultime ore delle strategie per provare a fermare la messa in onda dell'inchiesta. Queste le sue parole: "Il senatore Gasparri con le sue agenzie sta cercando di fermare l’inchiesta di questa sera sulle stragi di mafia. Ma Report andrà in onda regolarmente e manderà in onda gli audio rimasti per circa 20 anni segreti dove Alberto Lo Cicero, autista del boss Mariano Tullio Troia, parla della presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia Nazionale, a Capaci, e di sopralluoghi pochi giorni prima della strage dove è stato posto l’esplosivo. Un’inchiesta a firma di Paolo Mondani". Ranucci conferma quindi che, a dispetto delle contestazioni, non è in discussione la messa in onda della trasmissione a partire dalle ore 20.30 di questa sera.

L'attacco di Gasparri a Report

Pochi minuti prima Gasparri, che già in passato aveva pesantemente criticato Report, tentando di minarne la credibilità, aveva pubblicato sui social queste parole: "Oggi avremo un'altra puntata di tele-zerotagliato. Report, andando contro tutte le evidenze, continua ad alimentare fanfaluche su ‘piste nere'. Il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, De Luca, in un'audizione della Commissione antimafia del 9 dicembre, ha definito queste fantasiose teorie infondate e ha usato letteralmente l'espressione: “valgono zero tagliato”. De Luca ha parlato, in maniera specifica, di collaboratori di giustizia che cercavano solo prebende in cambio delle quali erano pronti a raccontare qualsiasi menzogna. Questi bugiardi vengono utilizzati da Report e da Ranucci come degli oracoli." Gasparri ha quindi criticato con forza la Rai: