“Siamo tutti a far festa per lo scudetto”, ma il gol della Salernitana gela Veronica Maya in diretta Nel corso di un collegamento con Rai News 24 la conduttrice, che stava raccontando il clima vissuto in città per l’attesa vittoria dello scudetto, ha subito la doccia fredda della notizia del pareggio della Salernitana che rinvia la festa azzurra per il tricolore.

A cura di Andrea Parrella

La giornata del 30 aprile non poteva che essere dedicata ai preparativi e all'attesa febbrile della città di Napoli per i risultati che avrebbero potuto decretare il matematico scudetto della squadra guidata da Luciano Spalletti. Un urlo strozzato in gola, visto l'esito della partita con la Salernitana e il gol di Dia, l'attaccante granata che ammutolito uno stadio e una città intera.

Il racconto della festa rinviataha segnato anche la giornata televisiva, con le varie emittenti che hanno dedicato ampio spazio a quanto stava accadendo in città, con un clima di festa iniziato già dal mattino, proseguito con l'esultanza per la vittoria dell'Inter nella partita delle 12.30 che pareva aver apparecchiato la tavola per la vittoria del Napoli e, quindi lo scudetto. Una doccia fredda vissuta in diretta da Veronica Maya, collegata proprio da Napoli con Rai News 24 pochi minuti dopo il gol del vantaggio segnato da Oliveira, che pareva aver chiuso definitivamente i giochi e aperto al trionfo del Napoli.

La conduttrice stava raccontando i festeggiamenti da casa sua , parlando del clima che respirava in città e del gruppo d'ascolto per la visione della partita, quando sul suo "siamo tutti qui a far festa" è arrivata la notizia del pareggio della Salernitana. "Ti dobbiamo dare una brutta notizia, per te che sei tifosa del Napoli, ha segnato la Salernitana". L'espressione sorpresa e delusa che ha accompagnato il "no" di Veronica Maya è inequivocabile e, in un certo senso, il ritratto del sentimento vissuto dall'intera città che era già pronta a far festa.

Una festa che è, appunto, solo rinviata, visto che mercoledì il Napoli potrebbe ritrovarsi campione d'Italia matematicamente senza nemmeno scendere in campo, qualora la Lazio, seconda in classifica, non dovesse vincere la partita da disputare nel turno infrasettimanale.