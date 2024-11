video suggerito

Shaila al GF ringrazia i fan per il messaggio aereo dedicato a Javier, lui la stronca: “Che c’entri tu?” All’aereo dedicato a Javier Martinez ha risposto anche Shaila Gatta. Sulla casa del GF è volato un messaggio firmato con l’hastag Shaviers, per questo motivo l’ex velina è intervenuta per ringraziare i fan per il sostegno. Il pallavolista, però, l’ha subito stroncata: “Ma che c’entri tu?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Giornata di traffico aereo sulla casa del Grande Fratello. Oggi pomeriggio sono volati sulla casa di Cinecittà numerosi messaggi aerei per i concorrenti e tra questi uno conteneva l'hastag Shaviers, la ship creata qualche settimana fa dai fan per Shaila Gatta e Javier Martinez. La coppia si è divisa e oggi l'ex velina è impegnata con Lorenzo Spolverato, ma davanti all'hastag contenente parte del suo nome, ha ringraziato il pubblico per il sostegno. La replica immediata è arrivata da Javier che le ha chiesto: "Ma tu che c'entri?".

L'aereo per gli Shaviers e la reazione di Shaila e Javier

Nel pomeriggio è volato in cielo, sulla casa del Grande Fratello, il messaggio aereo dedicato a Javier: "Per ogni azione una reazione, noi con J", accompagnato dall'hastag Shaviers. Javier Martinez ha ringraziato le sue fan prima che intervenisse l'ex velina. "Grazie, ci seguite sempre" ha dichiarato Shaila Gatta. "Ma tu che c'entri?" ha replicato il pallavolista. "Sha ci sta" ha continuato l'ex velina alla quale Javier ha risposto: "Ah, è l'unica parte che non ho letto. Scusami".

Per Javier, poco dopo, è arrivato un altro messaggio aereo con la scritta "La flotta". Il pallavolista ha ringraziato i fan, poi ha lanciato una frecciatina all'ex velina: "Grandi, quando esco andiamo a cena tutti insieme. Chiaramente Shaila no, ma usciamo tutti insieme".

La gelosia di Lorenzo: "Perché hai reagito così?"

In lavanderia, Lorenzo Spolverato ha chiesto a Shaila Gatta il motivo per il quale ha ringraziato i fan per l'aereo con l'hastag Shaviers. "Quella reazione è per quieto vivere, ma la vera reazione qual è? Star lì e guardare o guardare e basta?" ha chiesto alla ballerina. Shaila ha subito replicato spiegandogli il suo punto di vista: "Non so risponderti, è una cosa carina se le persone ti seguono. Non mi sento di aver sbagliato, mi dispiace se la vedi in questo modo. La prossima volta mi chiudo nel bagno, e va bene così. Capisco la tua reazione. L'ho fatto per il pubblico, non era una frase dedicata alla coppia".