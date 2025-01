Shaila Gatta su Helena Prestes al GF: “Non ha la mamma e il papà? E sti ca**i”. La reazione di Luca Calvani

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Shaila Gatta e Luca Calvani hanno avuto un lungo faccia a faccia al Grande Fratello per cercare di recuperare il loro rapporto, confrontandosi su alcuni atteggiamenti dell'attore che hanno ferito la ballerina. Al centro della discussione anche Helena Prestes, che è stata eliminata lo scorso lunedì dopo essere finita al televoto d'ufficio per gli scontri con Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Duro l'attacco verso di lei dell'ex velina di Striscia: "Non possiamo sempre coprire delle cose e giustificarla perché non ha la mamma e non ha il papà, e sti ca**i. Siamo tutti liberi di metterci in discussione".

Il confronto tra Shaila Gatta e Luca Calvani

Dopo l'eliminazione di Helena Prestes, Shaila ha notato un cambiamento nel comportamento di Calvani, che alla modella brasiliana era molto legato. Durante la discussione in giardino, Gatta gli ha spiegato il suo punto di vista: "Ad oggi mi ritrovo a non fidarmi più di te. Io ti stimo tantissimo, questa è una cosa che rimane oggi e rimarrà sempre, ma voglio dirti delle cose prima che tu veda dei video. Siamo in un gioco e io mi sono sentita più un gioco con te che una persona". Secondo la ragazza, Luca avrebbe avuto un comportamento incoerente nei suoi confronti: "Quando io e Lorenzo discutevamo, c'era un avvicinamento repentino di te verso di me". "Perchè credevo ne avessi bisogno", la risposta dell'attore.

"Helena? Non possiamo giustificarla solo perché non ha la mamma e il papà"

Luca, a quel punto, ha spiegato a Shaila i motivi per cui si è allontanato da lei, che hanno a che fare anche con Lorenzo Spolverato: "Quando sei con lui cambi, io vedo una Shaila diversa, sopra le righe, che non mi fa impazzire, l'ha detto anche tua mamma". La conversazione si è poi spostata su Helena Prestes: "Il tuo compagno ci ha scherzato una settimana come fossero fratello e sorella, ho percepito che il comportamento di Lorenzo sia stato in netto contrasto col fatto che l'abbia nominata". Shaila, allora, ha spiegato che alcuni comportamenti di Helena siano stati, a suo parere, ingiustificabili: "Non possiamo sempre coprire delle cose e giustificarla perché non ha la mamma e non ha il papà, e sti ca**i, amore. Siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione".

Secondo l'ex velina, da quando Prestes è stata eliminata, Calvani ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti: "Con me sei diverso, sei molto più premuroso, attento. Mi dispiace che tu non abbia fatto ragionare una ragazza sui suoi errori". Luca ha precisato ancora una volta di aver agito in quel modo perché il suo intento era quello di proteggere la sua amica. "La ritieni una tua amica, ma hai visto che ha detto in studio? Che non siete amici e che lei va sola come un treno", la risposta di Shaila.