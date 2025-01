video suggerito

Shaila Gatta sgrida Javier Martinez dopo la puntata: "Gessica Notaro? Chi se la ricorda, non è Beyoncé" Dopo il botta e risposta tra Gessica Notaro, Shaila Gatta e Javier Martinez nella puntata del GF del 23 gennaio, l'ex velina ha sgridato il suo inquilino per il trattamento a lei riservato: "Presuntuosi, mi avete sminuita. Ma chi se la ricorda la tua amica? Non è Beyoncé", le parole.

Nella puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 23 gennaio 2025, Gessica Notaro ha varcato la porta rossa per una sorpresa a Javier Martinez. L'attivista e volto italiano della battaglia contro la violenza sulle donne, cara amica del pallavolista argentino, ha motivato il concorrente e rivolto a lui parole di affetto e stima. Poi, invitata a rispondere a una provocazione di Shaila Gatta, si è resa protagonista di un breve botta e risposta durante il quale l'ex velina ha tagliato corto: "Ma chi è questa? Vabbè, come si chiama? Gessica, è stato un piacere. Ciao".

Il botta e risposta tra Gessica Notaro e Shaila Gatta

"Javier ha bisogno di una persona decisa, dolce e che sappia lasciarsi guidare da lui ma guidarlo quando è necessario" ha dichiarato Gessica Notaro sulle preferenze femminili di Javier Martinez. E alla richiesta di commentare le parole di Shaila Gatta sul pallavolista – "Lui mangia, dorme e un po' flirta" -, l'attivista ha replicato: "Perché lei cosa fa?". Allora l'ex velina, dal salotto, ha prima commentato ridendo con "Ma chi è questa?", poi ha provato a rispondere, ma notando i due non interessati alla sua replica ha dichiarato: "Vabbè, se, ciao. Come si chiama? Gessica, è stato un piacere ciao. Non la conosco. Se ne ho sentito parlare? Sì, certo. È amica di Javier, non mi ricordo come si chiama. Goditi la tua amica, neanche mi stavate ascoltando. Goditi il pesciolino col tutù, il porcellino, cos'è sto coso?".

Il confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez dopo la puntata

Dopo la puntata, Shaila Gatta ha sgridato Javier Martinez per il trattamento a lei riservato durante la sorpresa di Gessica Notaro. "Non ho trovato carino da parte tua e della tua amica questa cosa successa in puntata, che hai puntualizzato che 3 mesi fa ne hai parlato con me. Chi se la ricorda, non è che è Beyoncé" ha dichiarato. L'ex velina ha continuato: "La stimo per la storia che ha. Voi non mi avete cagato, avete avuto un atteggiamento presuntuoso. Tu non hai sminuito me, hai sminuito anche il conduttore, tu e la tua amica. Io sono fatta così, qual è il tuo problema?". "Ok, ti chiedo scusa a nome di tutti e due. Potevi evitare però di fare la fenomena dicendo "Come si chiama?", la risposta di Javier che ha preferito tagliare corto.

Le parole di Gessica Notaro per Javier Martinez

Gessica Notaro durante la puntata si è presentata a sorpresa in mistery. Ha consegnato a Javier Martinez un cinghialotto di peluche prima di rivolgergli queste parole: "Siamo tutti fieri di te, sono volati questi quattro mesi. A tratti è stato difficile, ma hai dato grande dimostrazione di essere un leader, di saper stare in squadra. Un leader è quello che si guadagna la stima attraverso il rispetto e l'educazione. Si può dimostrare di avere spina dorsale senza alzare la voce. Non avevo dubbi sul fatto che avresti trovato modo di far capire a tutti che bella persona sei, anche se sottoposto a certi livelli di stress, mi hai stupita. Hai dato dimostrazione di essere una persona centrata e stabile, chiunque altro non so se sarebbe riuscito a mantenere la calma". I due, poi, si sono stretti forte in un abbraccio prima di parlare della loro amicizia. "Ci conosciamo da tanto tempo. Lei è una sorella, ha una forza incredibile. È un esempio di donna, è raro trovare persone così. Sono fortunato di averla incontrata", ha aggiunto Javier.