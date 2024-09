video suggerito

Shaila Gatta scoppia a piangere al Grande Fratello: “Cosa mi succede? Che confusione, mi sento strana” Shaila Gatta in crisi al Grande Fratello. Sono sue le prime lacrime della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il momento di sconforto mentre si confidava con Lorenzo Spolverato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello ha avuto inizio da una manciata di ore, ma sono arrivate già le prime lacrime. Shaila Gatta, infatti, ha avuto un momento di sconforto mentre si confidava con Lorenzo Spolverato. La concorrente è scoppiata a piangere dicendo di sentirsi strana e di non riuscire a comprendere cosa le stesse succedendo. Lorenzo l'ha rassicurata.

Grande Fratello, Shaila Gatta in crisi

Shaila Gatta si è concessa un momento di relax in sauna con Lorenzo Spolverato. A lui ha confidato le sue insicurezze e il proposito di eliminare il giudizio costante su se stessa. Il concorrente ha commentato: "Se sei sicura di te stessa, significa che dentro di te sei pronta ad accettare tutta una serie di cose. Non c'è giudizio, è bellissimo. Sì, dovresti eliminare il giudizio su te stessa e poi via via anche sugli altri". Shaila Gatta, allora, ha spiegato di essere giunta a una conclusione: "La vita va presa con coraggio anche se non ne hai". Lorenzo ha provato a rassicurarla: "Secondo me tu sei coraggiosa, tu sei andata via di casa a sedici anni".

Le lacrime di Shaila Gatta

Dopo aver sentito le parole di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta è scoppiata a piangere e si è coperta il volto con le mani. In lacrime ha esclamato: "Ma che mi sta succedendo oggi, che confusione. Non lo so perché mi sta prendendo così. Mi sento strana. Rispuntano tutte le cose, tante cose che magari non ti perdoni". Il concorrente l'ha invitata a lasciarsi andare: "Non è confusione. Lascia andare. Parlando di coraggio tu sei andata via di casa a sedici anni e mezzo. Tu coraggio ne hai". Shaila, allora, ha proseguito nelle sue confidenze:

Io con mia sorella ho un rapporto particolare. Ha cinque anni più di me. Si è sposata a 18 anni ed è andata a vivere con suo marito. Noi non siamo una famiglia antica. È stata una sua scelta sposarsi presto. Io avevo 13 anni. Da quel momento in poi non abbiamo più vissuto insieme, mi è mancata tantissimo. Se avevo bisogno di lei c'era. È la mia prima sostenitrice anche se non lo dà a vedere. Mi ha rattristato però non aver potuto vivere come due sorelle normali, magari andando a farci un viaggio. Io lo so che mi ama, quando sono venuta qui piangeva come una pazza.