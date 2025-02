Shaila Gatta piange per Lorenzo più preso dal gioco che da lei, Spolverato è lapidario: “Ci dobbiamo lasciare”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Ennesima crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello. A innescarla, stavolta, è stata la ballerina che ha espresso al gieffino il suo malcontento per come stanno andando le cose tra loro. Per lei sta diventando difficile tollerare il suo continuo malumore legato a dinamiche di gioco. Lapidario Lorenzo: "Ci dobbiamo lasciare".

Shaila Gatta piange per Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta, in lacrime, ha confidato a Chiara Cainelli di stare vivendo un momento di difficoltà con Lorenzo Spolverato. Ritiene che il concorrente sia più concentrato sul gioco che sulla coppia e questo la fa soffrire:

Io vivo sulle montagne russe con Lorenzo. È troppo stressante questa cosa. L'umore è molto altalenante. Lavoro per due. Per quanto io sia entusiasta e abbia tanta forza di volontà di stare con lui, è difficile stare con lui. È difficile perché non hai spazio. Gli frulla sempre il cervello per qualcosa che non sono io. Non siamo più noi due. È troppo nel gioco. Siamo troppo diversi. Sono stanca. È molto impegnato nelle sue battaglie e non c'è spazio per la coppia. Ce n'è pochissima di qualità. Non gliene voglio fare una colpa perché lui è così. Voglio capire dove sbaglio io. Non lo sto giudicando. Però le battaglie che ha le ha cercate anche lui.

E ha concluso: "Io non sono la Shaila di prima, mi fa stare male questa cosa".

Il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha voluto chiarire direttamente con Lorenzo Spolverato. Gli ha spiegato di avere attraversato un "momento di riflessione" durante il quale ha voluto riflettere da sola per "comprendere delle cose". Dato che è convinta che prima che essere fidanzati, siano migliori amici, ha ritenuto opportuno condividere con lui i suoi pensieri:

Quando sono in una relazione mi faccio carico emotivo dell'altro. Mi manca il mio compagno, tu mi manchi. È un dato di fatto che non siamo più noi. La soluzione più facile è lasciarsi Lorenzo, ma non è quella che vorrei. Quando ti lasci, i problemi non li vedi e non hai da accollarti nessuno.

Penso che tu abbia fatto un'analisi perfetta e dettagliata secondo il tuo punto di vista. La accetto ma la condivido solo in parte. Shaila, allora, gli ha spiegato: "È la prima volta che mi capita una persona come te, non sono pronta. È come se mi sentissi su una montagna russa dove dico ‘Sta bene', ‘Sta male', ‘Sta bene'. Mi faccio così tanto carico, sbagliando, che poi quando stai bene mi innervosisco. Mi dico: ‘Ma come? Ora sta bene? Mi sono presa tutto questo accollo'". Lorenzo è stato lapidario:

Non sei felice perché ti fai carico delle mie emozioni? Se è così Shaila ci dobbiamo lasciare.