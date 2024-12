Shaila Gatta contro Amanda: “Fa paura, fa gli inciuci e non ha le p**”, la reazione di Loredana Lecciso

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha criticato aspramente Amanda Lecciso, accusandola di lasciarsi andare spesso a pettegolezzi anziché affrontare le persone e parlare direttamente agli interessati. Le sue parole non sono piaciute a Loredana Lecciso, che è intervenuta sui social per difendere la sorella. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Shaila Gatta su Amanda Lecciso

In un video diffuso dalla stessa Loredana Lecciso, Shaila Gatta si scaglia contro Amanda mentre è in sauna con un gruppetto di concorrenti. La ballerina si sfoga: "Ha 40 anni, fa ciù ciù ciù con tutti quanti e non parla. Fa gli inciuci a quarant'anni. Invece di dire le cose in faccia, fa il giro visite. Poi mi dice: ‘Ti voglio bene'. Ma chi ti conosce? La gente fa paura. Vai a fare il giro visite va. Siete tutti uguali. È il primo lupo della casa". E ha continuato, puntandole il dito contro perché avrebbe insinuato che quello tra lei e Lorenzo Spolverato non sarebbe vero amore: "Non è amore, ma che ne sai te se è amore. Ma che vuoi. Ma chi sei. Non ha le pa*** per parlare".

La reazione di Loredana Lecciso

Le parole di Shaila Gatta nei confronti di Amanda Lecciso sono giunte anche all'orecchio della sorella della concorrente, Loredana Lecciso. In una storia su Instagram, è apparsa incredula. Ha consigliato, poi, alla sorella di lasciare correre e di non badare a ciò che dice la ballerina: "Ditemi che sto sentendo male. Amanda continua a volare alto". Non è detto che Alfonso Signorini non decida di invitare al Grande Fratello la compagna di Al Bano per avere un confronto con Shaila Gatta e informare la sorella su ciò che si dice sul suo conto nella casa. Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello, con Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, andrà in onda lunedì 23 dicembre alle ore 21:30 su Canale5.

La storia che Loredana Lecciso ha pubblicato su Instagram per commentare lo sfogo di Shaila contro Amanda